Слово — не воробей: Тамара Глоба предупредила знак, которому в мае нельзя говорить лишнего

В мае Девам стоит осторожнее обращаться с деньгами и словами: лишняя фраза может навредить деловым отношениям. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц принесёт представителям знака заметные перемены в семье и карьере. В первой половине мая астролог советует внимательнее следить за финансами и избегать лишних трат: деньги могут понадобиться близким. Со второй декады на первый план выйдут люди издалека и поездки. Дороги обещают быть интересными, но ближе к концу этого периода стоит быть осторожнее в пути, транспорте и деловых отношениях.

«Не стоит говорить лишнего и того, что разорвёт ваши отношения в делах с людьми, к которым вы привыкли», — предупредила Глоба. В личной жизни астролог советует поддерживать родных и уделять больше внимания детям и любимым.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.