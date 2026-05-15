Скорпионы отпустят старую боль, а Водолеи резко изменят планы: таро-расклад на пятницу, 15 мая

Скорпионы запечатают старую боль, а Водолеи резко перестроят планы. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 15 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Пятёрка Жезлов

Утро начнётся с мелкого конфликта. Кто-то перебьёт вашу идею, нахамит в очереди, сядет на любимое место... Не ввязывайтесь — это проверка на глупость. Ситуация рассосётся сама, а вы лишь пожалеете, что разозлились. Вечером лучше побыть одному.

Телец

Карта: Жрица

Тишина сегодня громче слов. Если кажется, что кто-то врёт или что-то не так — не ищите доказательства, просто примите как факт. Интуиция выдаст ответ на старый вопрос, пока вы будете мыть посуду или идти по улице. Не отмахивайтесь от первого ощущения.

Близнецы

Карта: Пятёрка Мечей (перевёрнутая)

Спор, который вы собирались выиграть, не стоит ваших нервов. Отступите первым — это банальная экономия ресурса. Люди, которые любят утроить драму, сегодня останутся без зрителей. Побудьте в стороне, и к концу дня скандалисты сами забудут, из-за чего шум.

Рак

Карта: Колесница

Рулить или подчиняться? Сегодня только первый вариант. Даже в мелочах берите инициативу: решайте, куда пойти, что смотреть, с кем говорить. Контроль не утомит, а наоборот, зарядит. Если почувствуете, что ведёте за собой других — не сбавляйте темп.

Лев

Карта: Сила

Тот, кто хочет вас задеть, ждёт реакции. Не давайте. Самое трудное сегодня — промолчать или улыбнуться там, где хочется взорваться. Справитесь — и окружающие вдруг начнут относиться с уважением, которого раньше не было. Зверь внутри должен лежать, а не кусаться.

Дева

Карта: Отшельник (перевёрнутая)

Вы слишком долго копите мысли в одиночестве. Пора выйти к людям, даже если не хочется. Случайный разговор в магазине или переписка со старым знакомым дадут больше инсайтов, чем неделя анализа. Не прячьтесь за списком дел и причин.

Весы

Карта: Правосудие

Сегодня всё встанет на свои места без вашего участия. Тот, кто должен извиниться, сделает это. То, что было нечестно, раскроется. Не пытайтесь ускорить или смягчить приговор, наблюдайте. Вечером почувствуете облегчение, будто тяжесть с плеч свалилась.

Скорпион

Карта: Тройка Мечей

Старая боль может напомнить о себе. Не лезьте в соцсети бывших, не читайте старые письма, не переслушивайте голосовые. Если нахлынет — признайте: «Да, было больно, но это прошло». И переключитесь на физическое: уборка, прогулка, спорт. Тело вытянет мозг из болота.

Стрелец

Карта: Умеренность

День без резких движений. Если не знаете, что выбрать — не выбирайте. Если тянет в крайности (напиться, потратить всё, послать всех) — заморозьте решение на сутки. Золотая середина сегодня работает как пропуск к спокойствию. Чем ровнее дыхание, тем меньше ошибок.

Козерог

Карта: Дьявол (перевёрнутый)

То, что держало вас на крючке — привычка, человек, чувство вины — начинает отпускать. Вы можете разорвать связь без скандала: надо просто перестать участвовать. Не пугайтесь, ведь свобода сначала покажется пустотой, а её можно заполнить чем угодно новым.

Водолей

Карта: Башня

Забудьте про планы на этот день. Всё пойдёт не по сценарию, и это к лучшему. Не злитесь отменам встречи и неожиданным новостям, а лучше присмотритесь, какую дверь открывает этот хаос. Чаще всего за разрушением прячется шанс, о котором вы не просили.

Рыбы

Карта: Туз Кубков

Откуда-то прилетит тёплая волна вдохновения, нежности, желания сделать приятное просто так. Не пытайтесь разобраться и не гасите её взрослым скепсисом. Напишите тому, кто дорог, купите цветы без повода, нарисуйте что-то или просто улыбнитесь в окно. Это чувство задержится надолго, если не спугнуть.