Всё будет получаться само собой: Глоба рассказала, кому май принесёт настоящий поток удачи

Астролог Тамара Глоба считает, что с 15 мая поток удачи буквально накроет представителей одного знака зодиака — Водолеев. По её словам, именно они войдут в период, когда многое будет складываться почти без усилий.

Глоба объясняет это редким астрологическим сочетанием: в мае усиливается влияние Урана — планеты‑покровителя Водолеев. Их сильные стороны — нестандартное мышление, тяга к инновациям и способность находить выход из самых неожиданных ситуаций — станут главным преимуществом.

По прогнозу астролога, в профессиональной сфере Водолеев ждут перспективные предложения, особенно в высокотехнологичных и научных направлениях. Проекты, которые долго откладывались, могут внезапно получить шанс на реализацию. В финансах май обещает новые возможности для заработка — от монетизации хобби до свежих идей для инвестиций. В общении возможны знакомства с единомышленниками, которые перерастут в деловое сотрудничество.

Астролог советует активнее проявлять инициативу и использовать месяц для детального планирования. В финансах, по её словам, лучше придерживаться стратегии распределения: основную часть средств направлять в надёжные инструменты, небольшую — на более смелые эксперименты.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.