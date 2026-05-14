Не клади чеки в кошелёк и позволь себе отложить уборку дома: приметы на 15 мая

15 мая в православном календаре — перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В народе эту дату называли Барыш-днём: считалось, что удача особенно сопутствует торговцам. Рассказываем, о каких приметах и запретах стоит помнить.
Что нельзя делать 15 мая:
- спать на закате — к серьёзной болезни;
- проводить генеральную уборку — вместе с плохой энергией можно вымести и хорошую;
- вкладывать средства и делать дорогие покупки — к бедности;
- лениться и откладывать дела — к проблемам и неудачам на работе;
- пересчитывать деньги после заката — можно притянуть нищету;
- класть чеки в один карман с кошельком — к непредвиденным расходам;
- ходить с пустым кошельком — рискуете надолго остаться без достатка.
Народные приметы на 15 мая:
- ночью поёт соловей — к солнечной погоде;
- град — к жаркому лету;
- фиолетовый закат — утром возможны заморозки;
- сильный западный ветер — к пасмурному вечеру;
- кошка спит на улице — к теплу;
- красное небо на восходе — к сырому лету;
- собаки громко воют на улице — к холодным ветрам.