Не клади чеки в кошелёк и позволь себе отложить уборку дома: приметы на 15 мая

15 мая в православном календаре — перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В народе эту дату называли Барыш-днём: считалось, что удача особенно сопутствует торговцам. Рассказываем, о каких приметах и запретах стоит помнить.

Что нельзя делать 15 мая:

  1. спать на закате — к серьёзной болезни;
  2. проводить генеральную уборку — вместе с плохой энергией можно вымести и хорошую;
  3. вкладывать средства и делать дорогие покупки — к бедности;
  4. лениться и откладывать дела — к проблемам и неудачам на работе;
  5. пересчитывать деньги после заката — можно притянуть нищету;
  6. класть чеки в один карман с кошельком — к непредвиденным расходам;
  7. ходить с пустым кошельком — рискуете надолго остаться без достатка.

Народные приметы на 15 мая:

  1. ночью поёт соловей — к солнечной погоде;
  2. град — к жаркому лету;
  3. фиолетовый закат — утром возможны заморозки;
  4. сильный западный ветер — к пасмурному вечеру;
  5. кошка спит на улице — к теплу;
  6. красное небо на восходе — к сырому лету;
  7. собаки громко воют на улице — к холодным ветрам.
