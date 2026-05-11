Не просеивай муку и берегись разговоров об успехе: приметы на 12 мая

12 мая православные вспоминают мучеников Кизических, погибших за веру в III веке. В народе эту дату называли днём Девяти целителей. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно не забывать.

Что нельзя делать 12 мая:

  1. просеивать муку — по поверью, это может забрать здоровье и годы жизни;
  2. убираться и вытирать пыль — к ссорам и недопониманию в семье;
  3. рассказывать о хороших снах — так они не сбудутся;
  4. делиться планами — задуманное может сорваться;
  5. мастерить амулеты и обереги — считалось, что в этот день они принесут вред;
  6. нырять и окунаться с головой — рискуете здоровьем и жизнью;
  7. обсуждать чужие успехи, сплетничать и злословить — к чёрной полосе.

Народные приметы на 12 мая:

  1. солнечно — к холодам;
  2. дождь с грозой — солнце не покажется несколько дней;
  3. муравьи ползут на возвышенность — к сильному дождю;
  4. в поле много майских жуков — к сухому лету;
  5. сильный ветер — к ливню;
  6. жарко — конец мая будет холодным;
  7. ясный восход — к тёплому лету;
  8. дуб распустил листья раньше ясеня — лето будет сухим;
  9. ольха распустила листья раньше берёзы — к дождливому лету.
