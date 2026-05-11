Не просеивай муку и берегись разговоров об успехе: приметы на 12 мая

12 мая православные вспоминают мучеников Кизических, погибших за веру в III веке. В народе эту дату называли днём Девяти целителей. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно не забывать.
Что нельзя делать 12 мая:
- просеивать муку — по поверью, это может забрать здоровье и годы жизни;
- убираться и вытирать пыль — к ссорам и недопониманию в семье;
- рассказывать о хороших снах — так они не сбудутся;
- делиться планами — задуманное может сорваться;
- мастерить амулеты и обереги — считалось, что в этот день они принесут вред;
- нырять и окунаться с головой — рискуете здоровьем и жизнью;
- обсуждать чужие успехи, сплетничать и злословить — к чёрной полосе.
Народные приметы на 12 мая:
- солнечно — к холодам;
- дождь с грозой — солнце не покажется несколько дней;
- муравьи ползут на возвышенность — к сильному дождю;
- в поле много майских жуков — к сухому лету;
- сильный ветер — к ливню;
- жарко — конец мая будет холодным;
- ясный восход — к тёплому лету;
- дуб распустил листья раньше ясеня — лето будет сухим;
- ольха распустила листья раньше берёзы — к дождливому лету.