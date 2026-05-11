Львы выдержат проверку на прочность, а Весы найдут золотую середину: таро-расклад на понедельник, 11 мая

Львов ждёт проверка на прочность, а Весы смогут избежать крайностей. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 11 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Паж Пентаклей (перевёрнутая)

Понедельник начнётся с желания всё бросить: не работать, не учиться и даже кофе не варить. Но это обманчивое состояние — стоит сделать первый маленький шаг, и вы постепенно втянетесь. К обеду возможна небольшая прибыль — вспоминайте, кто обещал вернуть старый должок. Если потянет на покупки, лучше остановиться: импульсивные траты сейчас только разочаруют.

Телец

Карта: Десятка Жезлов

Слишком много берёте на себя. Понедельник ясно покажет: кто-то из коллег или друзей снова пытается устроиться на вашей шее. Пришло время вежливо отказаться. Скажите: «Не могу, у меня своё», — и ничего страшного не случится. После обеда станет легче даже физически. Вечером ждите хороших новостей от человека, которому вы когда-то помогли, ведь он готов ответить тем же.

Близнецы

Карта: Тройка Мечей

Не заходите в соцсети бывших и не перечитывайте старые письма. Так легко разбередить рану, которая почти зажила. Лучшее лекарство — движение: прогулка, уборка, танцы под музыку. В момент спокойствия попадётся забавный мем или видео, которое рассмешит до слёз. Боль отпустит, а улыбка останется.

Рак

Карта: Королева Кубков

День сделает вас чутким психологом. Люди сами будут подходить и жаловаться на жизнь. Только не включайте режим «спасателя» — просто послушайте. Ваше молчаливое присутствие помогает больше, чем советы. Если вечером станет одиноко, приготовьте любимую еду, включите что-нибудь лёгкое и просто выдохните. Себя тоже можно пожалеть.

Лев

Карта: Девятка Жезлов

Сегодня придётся воевать с системой. Очереди, поломки, забытый пароль — всё будет против вас. Не злитесь: это просто проверка на прочность. Вы справитесь, даже если внутри всё кипит. К вечеру помощь придёт оттуда, где её не ждали. Скажите спасибо и выдохните. Завтра станет легче.

Дева

Карта: Двойка Пентаклей

Придётся жонглировать делами. Два срочных звонка, три письма, ещё и печенье пригорает. Главное сегодня — не хвататься за всё сразу. Расставьте приоритеты: сначала дедлайны, потом остальное. К обеду появится человек, который снимет часть нагрузки — отдайте ему пару дел без угрызений совести.

Весы

Карта: Умеренность (перевёрнутая)

Потянет в крайности: либо работать до изнеможения, либо забить на всё и лежать. Найдите середину. Сделайте самое неприятное дело утром и освободите день. Если кто-то попытается втянуть вас в конфликт, уходите достойно: «Мне нужно подумать, вернёмся к этому позже».

Скорпион

Карта: Маг

Понедельник даст вам суперсилу: всё, что скажете или сделаете, сработает почти как заклинание. День хорош для переговоров, признаний и смелых поступков. Если давно хотели попросить повышения или позвонить важному человеку, сделайте это до обеда. К вечеру получите честный комплимент, который растопит даже самое чёрствое сердце.

Стрелец

Карта: Тройка Кубков

День встреч и радости. Внезапно соберётся компания, кто-то позовёт в гости, или вы сами устроите посиделки. Напитки и еда — по желанию, главное — тёплая болтовня. Если вы одиноки, вечером напишет старый приятель и позовёт гулять. Соглашайтесь. Самая случайная фраза из этого разговора изменит настроение на всю неделю.

Козерог

Карта: Четвёрка Жезлов (перевёрнутая)

Домашний уют слегка разладится. Кто-то придёт без предупреждения, сломается техника или просто настроение будет не то. Не пытайтесь сохранить идеальный порядок — разрешите себе небольшой хаос. Плюньте на немытую посуду и закажите доставку. К ночи всё само встанет на места, а вы ещё пожалеете, что нервничали.

Водолей

Карта: Паж Мечей

Утро принесёт сплетню или неожиданную новость — делите надвое. Во второй половине дня вы блеснёте остроумием в разговоре с важным человеком, и эту реплику запомнят. Вечером сделайте что-нибудь дурацкое и весёлое — почему бы и нет? Детство не заканчивается.

Рыбы

Карта: Суд (перевёрнутая)

Вы застряли в чувстве вины за прошлое. Может, пора простить себе эту ошибку? Смотрите на неё как на важный урок, а не приговор. Случится маленькое чудо: кто-то похвалит вас за качество, которое вы сами в себе не цените. Стоит прислушаться: со стороны иногда виднее.