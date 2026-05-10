Не начинай ремонт и пей чай без подсластителей: приметы на 11 мая

11 мая в народном календаре отмечают Максимов день, или Берёзосок. На Руси считалось, что с этой даты начинается сбор целебного древесного напитка, которому приписывали особую животворную силу. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 11 мая:

  1. стричь волосы и ногти — считалось, что это может навлечь болезнь;
  2. прокалывать уши, носить серьги или примерять новые — по поверью, можно лишиться слуха;
  3. долго находиться в воде — верили, что так человек становится уязвимым для злых духов;
  4. пить берёзовый сок — это связывали с болезнями почек;
  5. умываться сырой водой — боялись кожных высыпаний;
  6. пить чай с мёдом — считалось, что он притянет навязчивых и неприятных людей;
  7. играть свадьбу или делать предложение — такой союз, по приметам, долго не продержится;
  8. начинать ремонт — любые перемены в доме могли обернуться неприятностями, потерей сил и здоровья.

Народные приметы на 11 мая:

  1. если весь день стояла ясная погода, летом ждали жару;
  2. звёздная ночь сулила богатый урожай;
  3. утренний туман считали знаком резкой перемены погоды;
  4. безоблачное небо обещало солнечное лето;
  5. позднее цветение одуванчиков связывали с засухой;
  6. если бабочки залетали в дома и сараи, готовились к усилению ветра;
  7. крупные капли на кончиках листьев монстеры считались предвестником дождливой и пасмурной погоды.
