Не начинай ремонт и пей чай без подсластителей: приметы на 11 мая

11 мая в народном календаре отмечают Максимов день, или Берёзосок. На Руси считалось, что с этой даты начинается сбор целебного древесного напитка, которому приписывали особую животворную силу. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 11 мая:
- стричь волосы и ногти — считалось, что это может навлечь болезнь;
- прокалывать уши, носить серьги или примерять новые — по поверью, можно лишиться слуха;
- долго находиться в воде — верили, что так человек становится уязвимым для злых духов;
- пить берёзовый сок — это связывали с болезнями почек;
- умываться сырой водой — боялись кожных высыпаний;
- пить чай с мёдом — считалось, что он притянет навязчивых и неприятных людей;
- играть свадьбу или делать предложение — такой союз, по приметам, долго не продержится;
- начинать ремонт — любые перемены в доме могли обернуться неприятностями, потерей сил и здоровья.
Народные приметы на 11 мая:
- если весь день стояла ясная погода, летом ждали жару;
- звёздная ночь сулила богатый урожай;
- утренний туман считали знаком резкой перемены погоды;
- безоблачное небо обещало солнечное лето;
- позднее цветение одуванчиков связывали с засухой;
- если бабочки залетали в дома и сараи, готовились к усилению ветра;
- крупные капли на кончиках листьев монстеры считались предвестником дождливой и пасмурной погоды.