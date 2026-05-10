Раки погрузятся в радость, а Козероги разложат финансы по полочкам: таро-расклад на воскресенье, 10 мая

Раки устроят праздник души, а Козероги наведут порядок в финансах. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 10 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Паж Мечей

Проснётесь с мыслью «а что если...» и полезете в интернет искать ответы. К обеду наткнётесь на неожиданную новость — лучше перепроверьте источник, врут сегодня мастера. Вечером захочется кого-то переубедить. Не тратьте силы, всё равно не выйдет. Зато случайно найдёте старую фотографию и улыбнётесь.

Телец

Карта: Тройка Жезлов (перевёрнутая)

Планы на выходные треснут по швам. Кто-то отменит встречу, погода подведёт, настроение упадёт, но это не катастрофа. Вместо намеченного на воскресенье похода сходите в магазин за вкусняшкой и посмотрите дурацкий фильм. К вечеру прилетит предложение, которого вы не ждали. Соглашайтесь, даже если не уверены.

Близнецы

Карта: Десятка Мечей

Кто-то встал не стой ноги, и этому есть причина. Утро начнётся с мелкой неприятности: разбитая кружка, потерянная зарядка или сообщение, от которого становится неловко. Может показаться, что рушится всё. Рано отчаиваться. К обеду всё наладится, а вечером друг заглянет в гости и рассмешит.

Рак

Карта: Туз Кубков

День наполнится теплом без причины. Выйдете на улицу — и ветер приятный, и люди улыбаются. Отличное воскресенье, чтобы приготовить что-то вкусное и позвать дорогих сердцу людей. Если вы одни — напишите тому, о ком давно думали. Ответ согреет. К ночи почувствуете: всё идёт как надо.

Лев

Карта: Восьмёрка Пентаклей

Воскресенье подтолкнёт к делам — делать это нужно только с кайфом. Доведите до ума проект, закончите ремонт или наконец разберите стол: чувство «я молодец» в конце дня будет лучшей наградой. А вечером вас похвалит тот, чьё мнение особенно важно. И да, вы правда сделали крутую работу.

Дева

Карта: Иерофант

Захочется разложить по полочкам всё: дом, мысли, отношения. Воскресенье хорошо подходит для разговора с родными или важных бумаг. В чужие конфликты не вмешивайтесь — затянет. Лучше сходите в музей или на лекцию: новые знания попадут точно по адресу.

Весы

Карта: Четвёрка Кубков (перевёрнутая)

Вы заскучали и сами не заметили. Вроде всё есть, а радости нет. День мягко ткнёт носом: вы пропускаете предложения и людей. Присмотритесь — кто-то рядом давно тянет к вам руку. Рискните ответить на звонок, который хотели сбросить.

Скорпион

Карта: Колесница

Пронесётесь как ураган: два дома, три магазина, встреча — и ещё в кино успеть. Держите телефон заряженным: планы могут поменяться в любую минуту. Самое классное случится под вечер, когда вы уже ничего не ждёте. Не отказывайтесь от спонтанной поездки или позднего кофе. Удача сегодня на соседнем сиденье.

Стрелец

Карта: Шестёрка Пентаклей

Воскресенье сделает вас щедрее. Не деньгами — временем и вниманием. Кому-то поможете перенести вещи, кого-то просто выслушаете. А потом подарок неожиданно прилетит вам: вернут старый долг, угостят обедом или подвезут. Круговорот доброты правда работает.

Козерог

Карта: Четвёрка Жезлов

Дом, семья, уютная суета. Захочется позвать гостей или, наоборот, остаться на кухне с самыми близкими. Если вы в ссоре с кем-то из родных, воскресенье поможет помириться. Испеките пирог или просто закажите доставку. К вечеру почувствуете: вот оно, счастье — и никуда больше не надо.

Водолей

Карта: Девятка Мечей (перевёрнутая)

Ночь могла пройти беспокойно: разбудил странный или тревожный сон, мысли завели не туда. С утра не накручивайте себя — страхи сегодня будут громче реальности. Выйдите на воздух, выпейте воды, отвлекитесь на что-то смешное. Уже к полудню станет понятно, что катастрофы не случилось. Засыпать будете спокойно.

Рыбы

Карта: Звезда

Воскресенье вернёт надежду. То, что вы уже почти списали со счетов, внезапно заискрит. Загадайте желание и сделайте первый шаг. Сегодня всё будто подталкивает вперёд. К ночи почувствуете лёгкость, словно с вас сняли лишний груз — держитесь за это ощущение.