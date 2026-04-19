Не обижай детей и обрати внимание на цвет заката: приметы на 20 апреля

20 апреля в православной традиции чтят преподобного Павла Прусиадского. В народном календаре этот день называют Капельником. Рассказываем, какие приметы и запреты с ним связаны.

Что нельзя делать 20 апреля:

  1. пересаживать комнатные растения;
  2. бить стекло;
  3. отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
  4. обижать детей;
  5. предаваться зависти и распускать сплетни.

Народные приметы на 20 апреля:

  1. снегири поют — скоро оттепель, гуси чистят перья — жди похолодания;
  2. алый закат — жди сильного ветра;
  3. ласточки вьют гнёзда на южной стороне — лето будет дождливым;
  4. вечером пасмурно и холодно — к заморозкам.
