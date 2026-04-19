Не обижай детей и обрати внимание на цвет заката: приметы на 20 апреля

20 апреля в православной традиции чтят преподобного Павла Прусиадского. В народном календаре этот день называют Капельником. Рассказываем, какие приметы и запреты с ним связаны.
Что нельзя делать 20 апреля:
- пересаживать комнатные растения;
- бить стекло;
- отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
- обижать детей;
- предаваться зависти и распускать сплетни.
Народные приметы на 20 апреля:
- снегири поют — скоро оттепель, гуси чистят перья — жди похолодания;
- алый закат — жди сильного ветра;
- ласточки вьют гнёзда на южной стороне — лето будет дождливым;
- вечером пасмурно и холодно — к заморозкам.