Не шуми и не поднимай тяжести: приметы на 19 апреля

В народном календаре 19 апреля — день Евтихия Тихого, когда принято почитать святого, известного своим спокойным и кротким нравом. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 19 апреля:
- кричать и шуметь;
- работать в поле или саду;
- поднимать тяжести;
- осуждать и ругать окружающих.
Народные приметы на 19 апреля:
- ветра нет — май будет тёплый;
- утро пасмурное и без осадков — к сухой весне;
- воробьи молчат — к похолоданию;
- дует слабый ветер с севера — возможны поздние заморозки;
- солнце садится в лёгкой дымке — к дождям.