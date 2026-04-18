Не шуми и не поднимай тяжести: приметы на 19 апреля

В народном календаре 19 апреля — день Евтихия Тихого, когда принято почитать святого, известного своим спокойным и кротким нравом. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 19 апреля:

  1. кричать и шуметь;  
  2. работать в поле или саду;
  3. поднимать тяжести;
  4. осуждать и ругать окружающих.

Народные приметы на 19 апреля:

  1. ветра нет — май будет тёплый;
  2. утро пасмурное и без осадков — к сухой весне;
  3. воробьи молчат — к похолоданию;
  4. дует слабый ветер с севера — возможны поздние заморозки;
  5. солнце садится в лёгкой дымке — к дождям.
