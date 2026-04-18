У Рыб проснётся интуиция, а Тельцы вспомнят о заботе о себе: таро-расклад на субботу, 18 апреля

У Рыб проснётся интуиция, а Тельцы вспомнят о заботе о себе. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 18 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта дня: Колесо Фортуны

День неожиданных поворотов. Не сопротивляйся переменам — они к лучшему.

Телец

Карта дня: Императрица

Комфорт, забота о себе, приятные покупки или встречи. Позволь себе замедлиться.

Близнецы

Карта дня: Паж Мечей

Будь внимателен к словам — возможны споры. Лучше наблюдать, чем вмешиваться.

Рак

Карта дня: Луна

Эмоции могут путать. Не делай выводов на основе догадок — не всё так, как кажется.

Лев

Карта дня: Солнце

Отличный день: радость, признание, энергия. Используй его на максимум.

Дева

Карта дня: Восьмёрка Пентаклей

Работа или саморазвитие принесут результат. Даже в выходной стоит немного постараться.

Весы

Карта дня: Влюблённые

Выбор или важный разговор. Действуй сердцем, но не забывай про разум.

Скорпион

Карта дня: Смерть

Завершение этапа. Отпусти старое — освобождается место для нового.

Стрелец

Карта дня: Тройка Кубков

Встречи, веселье, друзья. Хороший день для общения и праздника.

Козерог

Карта дня: Император

Контроль и порядок. Придётся взять ответственность — ты справишься.

Водолей

Карта дня: Звезда

Надежда и вдохновение. День для мечтаний и мягкого движения к цели.

Рыбы

Карта дня: Королева Кубков

Интуиция на высоте. Слушай себя и удели время эмоциям и близким.