У Рыб проснётся интуиция, а Тельцы вспомнят о заботе о себе: таро-расклад на субботу, 18 апреля

У Рыб проснётся интуиция, а Тельцы вспомнят о заботе о себе. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 18 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта дня: Колесо Фортуны
День неожиданных поворотов. Не сопротивляйся переменам — они к лучшему.
Телец
Карта дня: Императрица
Комфорт, забота о себе, приятные покупки или встречи. Позволь себе замедлиться.
Близнецы
Карта дня: Паж Мечей
Будь внимателен к словам — возможны споры. Лучше наблюдать, чем вмешиваться.
Рак
Карта дня: Луна
Эмоции могут путать. Не делай выводов на основе догадок — не всё так, как кажется.
Лев
Карта дня: Солнце
Отличный день: радость, признание, энергия. Используй его на максимум.
Дева
Карта дня: Восьмёрка Пентаклей
Работа или саморазвитие принесут результат. Даже в выходной стоит немного постараться.
Весы
Карта дня: Влюблённые
Выбор или важный разговор. Действуй сердцем, но не забывай про разум.
Скорпион
Карта дня: Смерть
Завершение этапа. Отпусти старое — освобождается место для нового.
Стрелец
Карта дня: Тройка Кубков
Встречи, веселье, друзья. Хороший день для общения и праздника.
Козерог
Карта дня: Император
Контроль и порядок. Придётся взять ответственность — ты справишься.
Водолей
Карта дня: Звезда
Надежда и вдохновение. День для мечтаний и мягкого движения к цели.
Рыбы
Карта дня: Королева Кубков
Интуиция на высоте. Слушай себя и удели время эмоциям и близким.