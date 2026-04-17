Не иди против ветра и не разговаривай на пороге: приметы на 18 апреля

18 апреля принято почитать древнегреческого чтеца Федула Солунского. В народе праздник прозвали Ветреником, поскольку к этому времени на смену холодным ветрам приходят тёплые. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 18 апреля:
- плевать или выбрасывать что-либо из окна;
- идти против ветра;
- выпускать кошку из дома;
- подбирать на улице деньги и другие ценные вещи;
- разговаривать с собеседником на пороге.
Народные приметы на 18 апреля:
- если в оврагах растаял весь снег, то пора начинать работы в поле;
- ясное небо и тёплый ветер обещают такую же погоду в ближайшие дни;
- собака громко воет — с завтрашнего дня похолодает;
- птицы вьют гнёзда с солнечной стороны — лето будет ненастное.