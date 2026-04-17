Не иди против ветра и не разговаривай на пороге: приметы на 18 апреля

18 апреля принято почитать древнегреческого чтеца Федула Солунского. В народе праздник прозвали Ветреником, поскольку к этому времени на смену холодным ветрам приходят тёплые. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.   

Что нельзя делать 18 апреля:

  1. плевать или выбрасывать что-либо из окна;
  2. идти против ветра;
  3. выпускать кошку из дома;
  4. подбирать на улице деньги и другие ценные вещи;
  5. разговаривать с собеседником на пороге.

Народные приметы на 18 апреля:

  1. если в оврагах растаял весь снег, то пора начинать работы в поле;
  2. ясное небо и тёплый ветер обещают такую же погоду в ближайшие дни;
  3. собака громко воет — с завтрашнего дня похолодает;
  4. птицы вьют гнёзда с солнечной стороны — лето будет ненастное. 
