Весы захотят нарушить правила, а Козерогов ждёт спокойный день: таро-расклад на пятницу, 17 апреля

10:55
Весы захотят быть дерзкими и нарушить правила, а Козероги смогут взять передышку в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 17 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Королева Кубков): обещает эмоциональную глубину — сегодня вы лучше всех понимаете партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей перевёрнутая): указывает на разлад в команде.
  3. Здоровье (Император): говорит о крепком иммунитете.

Телец

  1. Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует желание выйти из привычной рутины в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): предрекает мелкие ошибки из-за невнимательности.
  3. Здоровье (Звезда): указывает на спокойствие и восстановление после напряжённой недели.

Близнецы

  1. Любовь (Рыцарь Жезлов): обещает страсть и спонтанность в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов перевёрнутая): говорит о том, что вашу инициативу сегодня не оценят.
  3. Здоровье (Солнце перевёрнутая): символизирует лёгкую усталость.

Рак

  1. Любовь (Правосудие): предрекает честный разговор, который давно назрел.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на ошибку из-за спешки. Не торопитесь с отчётами.
  3. Здоровье (Маг): говорит о способности быстро восстановиться.

Лев

  1. Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): обещает примирение после мелкой ссоры — вы оба уже пожалели.
  2. Профессиональная сфера (Король Кубков перевёрнутая): символизирует начальника в плохом настроении, лучше не попадаться ему на глаза.
  3. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Дева

  1. Любовь (Колесница перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не планировать ничего важного с партнёром — всё пойдёт не так.
  2. Профессиональная сфера (Туз Жезлов перевёрнутая): говорит о том, что новая идея пока не найдёт отклика.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие. 

Весы

  1. Любовь (Иерофант перевёрнутая): обещает желание нарушить правила и открыто признаться в своих чувствах.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей перевёрнутая): указывает на временную финансовую нестабильность.
  3. Здоровье (Луна): говорит о повышенной тревожности.

Скорпион

  1. Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): символизирует день, когда лучше провести вечер вдвоём, а не в шумной компании.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает стабильность и надёжность в работе.
  3. Здоровье (Башня перевёрнутая): указывает на избегание травмы или заражения.

Стрелец

  1. Любовь (Шут перевёрнутая): обещает необдуманный поступок в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о коллеге, который может присвоить ваши идеи.
  3. Здоровье (Колесница): символизирует прилив энергии, но предупреждает о риске переутомления.

Козерог

  1. Любовь (Шестёрка Мечей): предрекает спокойный, размеренный день без скандалов.
  2. Профессиональная сфера (Паж Кубков): указывает на неожиданное предложение, от которого трудно отказаться.
  3. Здоровье (Смерть перевёрнутая): говорит о затянувшемся восстановлении.

Водолей

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует день, когда вы забудете о важном, но партнёр окажется снисходительным.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): обещает прозрение — вы поймёте, как решить давнюю проблему.
  3. Здоровье (Жрица): хорошее самочувствие.

Рыбы

  1. Любовь (Король Кубков): обещает эмоциональную стабильность — партнёр сегодня будет особенно чутким.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о снятии груза. Вам наконец удастся закончить тяжёлый проект.
  3. Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старых эмоциональных ран.
