Тельцов ждёт неприятный разговор, а Ракам стоит забыть о лидерстве: таро-расклад на четверг, 16 апреля
10:48
Автор:
  1. Зодиак
Автор:
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Тельцы вспомнят о старых обидах и припомнят их партнёру, а Ракам стоит поубавить свои амбиции. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 16 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует ваше умение балансировать между работой и личной жизнью.
  2. Профессиональная сфера (Королева Кубков): обещает поддержку от старшей коллеги или наставницы.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): указывает на удачное стечение обстоятельств — визит к врачу пройдёт легче, чем ожидалось.

Телец

  1. Любовь (Тройка Мечей): предрекает разговор о старых обидах. Лучше высказаться, чем копить в себе.
  2. Профессиональная сфера (Паж Жезлов перевёрнутая): говорит о том, что вашу новую идею встретят без энтузиазма.
  3. Здоровье (Маг): символизирует полный контроль над собой.

Близнецы

  1. Любовь (Императрица): обещает заботу и уют — день для тёплых объятий и совместного ужина.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на задержки в получении важных документов.
  3. Здоровье (Смерть): говорит о завершении затянувшегося недомогания.

Рак

  1. Любовь (Пятёрка Жезлов): символизирует мелкую ссору на пустом месте.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов перевёрнутый): предрекает день, когда лучше не брать на себя лидерство в делах.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на упадок сил.

Лев

  1. Любовь (Звезда): обещает надежду и вдохновение. Даже если сейчас непросто, всё наладится.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): говорит о стабильности и приятной атмосфере в коллективе.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

  1. Любовь (Рыцарь Пентаклей): предрекает медленное, но верное развитие отношений.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Кубков перевёрнутая): указывает на напряжение в рабочей команде.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о прояснении. Вам станет понятно, что на самом деле беспокоило.

Весы

  1. Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие событий: вы задаёте направление, партнёр подхватывает.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует нетерпение в ожидании результатов.
  3. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Отшельник перевёрнутая): предрекает выход из зоны комфорта: вам пора открываться новым чувствам.
  2. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): говорит о новом проекте, который зажжёт внутри искру.
  3. Здоровье (Справедливость): символизирует, что организм скажет спасибо за правильное питание.

Стрелец

  1. Любовь (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает дисбаланс — сегодня вы даёте больше, чем получаете, но это временно.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из неопределённости.
  3. Здоровье (Башня): говорит о риске подхватить неожиданно вирус или получить травму.

Козерог

  1. Любовь (Король Кубков): символизирует эмоциональную стабильность в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает надуманные страхи, мешающие продвижению.
  3. Здоровье (Жрица перевёрнутая): указывает на то, что вы игнорируете важные сигналы организма.

Водолей

  1. Любовь (Маг): обещает вашу способность очаровать кого угодно — сегодня вы в ударе.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о самостоятельности и способности справиться без чужой помощи.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): отличное самочувствие.

Рыбы

  1. Любовь (Паж Кубков): предрекает лёгкий флирт или приятное сообщение от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей перевёрнутая): указывает на то, что лучше промолчать в споре с коллегой.
  3. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о накопленной усталости.
28 495
Хобби таро