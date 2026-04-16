Тельцов ждёт неприятный разговор, а Ракам стоит забыть о лидерстве: таро-расклад на четверг, 16 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Тельцы вспомнят о старых обидах и припомнят их партнёру, а Ракам стоит поубавить свои амбиции. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 16 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует ваше умение балансировать между работой и личной жизнью. Профессиональная сфера (Королева Кубков): обещает поддержку от старшей коллеги или наставницы. Здоровье (Колесо Фортуны): указывает на удачное стечение обстоятельств — визит к врачу пройдёт легче, чем ожидалось.

Телец

Любовь (Тройка Мечей): предрекает разговор о старых обидах. Лучше высказаться, чем копить в себе. Профессиональная сфера (Паж Жезлов перевёрнутая): говорит о том, что вашу новую идею встретят без энтузиазма. Здоровье (Маг): символизирует полный контроль над собой.

Близнецы

Любовь (Императрица): обещает заботу и уют — день для тёплых объятий и совместного ужина. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на задержки в получении важных документов. Здоровье (Смерть): говорит о завершении затянувшегося недомогания.

Рак

Любовь (Пятёрка Жезлов): символизирует мелкую ссору на пустом месте. Профессиональная сфера (Король Жезлов перевёрнутый): предрекает день, когда лучше не брать на себя лидерство в делах. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на упадок сил.

Лев

Любовь (Звезда): обещает надежду и вдохновение. Даже если сейчас непросто, всё наладится. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): говорит о стабильности и приятной атмосфере в коллективе. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Рыцарь Пентаклей): предрекает медленное, но верное развитие отношений. Профессиональная сфера (Десятка Кубков перевёрнутая): указывает на напряжение в рабочей команде. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о прояснении. Вам станет понятно, что на самом деле беспокоило.

Весы

Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие событий: вы задаёте направление, партнёр подхватывает. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует нетерпение в ожидании результатов. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Отшельник перевёрнутая): предрекает выход из зоны комфорта: вам пора открываться новым чувствам. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): говорит о новом проекте, который зажжёт внутри искру. Здоровье (Справедливость): символизирует, что организм скажет спасибо за правильное питание.

Стрелец

Любовь (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает дисбаланс — сегодня вы даёте больше, чем получаете, но это временно. Профессиональная сфера (Двойка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из неопределённости. Здоровье (Башня): говорит о риске подхватить неожиданно вирус или получить травму.

Козерог

Любовь (Король Кубков): символизирует эмоциональную стабильность в отношениях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает надуманные страхи, мешающие продвижению. Здоровье (Жрица перевёрнутая): указывает на то, что вы игнорируете важные сигналы организма.

Водолей

Любовь (Маг): обещает вашу способность очаровать кого угодно — сегодня вы в ударе. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о самостоятельности и способности справиться без чужой помощи. Здоровье (Тройка Кубков): отличное самочувствие.

Рыбы