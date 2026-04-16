Не откровенничай с незнакомцами и контролируй эмоции: приметы на 17 апреля

17 апреля православные вспоминают святых Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. В народе этот день называют Грачёвником — к середине весны возвращаются птицы, приходит стабильное тепло. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с датой.
Что нельзя делать 17 апреля:
- обещать то, чего не выполнишь;
- отправляться в путь;
- шуметь или громко хохотать;
- заводить разговоры с чужими людьми.
Народные приметы на 17 апреля:
- грачи на гнёздах — к теплу,
- птицы беспокоятся и кружат стаями — к резкой смене погоды;
- солнце в этот день — к богатому сбору ягод;
- громкие птичьи голоса — к дождю.