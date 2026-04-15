Стрельцов ждёт мучительный выбор, а Козерогов — неожиданный подарок от бывшего: таро-расклад на среду, 15 апреля

Стрельцы встанут перед нелёгким выбором в отношениях, а Козерогов ждёт романтика с бывшим партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 15 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Семёрка Пентаклей): указывает на ожидание: сегодня не стоит торопить партнёра с ответом. Профессиональная сфера (Колесница): обещает быстрый рывок в делах, но предупреждает — не берите на себя слишком много. Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что эмоциональная боль отступает.

Телец

Любовь (Паж Мечей перевёрнутая): символизирует сплетни или неловкие вопросы от знакомых касательно ваших отношений. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): предрекает день, когда ваша практичность и терпение будут вознаграждены. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на дисбаланс в организме.

Близнецы

Любовь (Император перевёрнутая): обещает потерю контроля — позвольте партнёру взять инициативу. Профессиональная сфера (Двойка Кубков): говорит о неожиданном союзе с тем, кого вы считали соперником. Здоровье (Солнце перевёрнутая): символизирует лёгкую хандру.

Рак

Любовь (Отшельник): предрекает день, когда лучше побыть в одиночестве — партнёр поймёт и поддержит. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на ваше нежелание выходить из зоны комфорта. Здоровье (Звезда перевёрнутая): говорит о временной потере энергии.

Лев

Любовь (Тройка Кубков): обещает весёлый вечер в компании друзей или романтическое двойное свидание. Профессиональная сфера (Девятка Мечей перевёрнутая): символизирует избавление от утренней тревоги — день будет легче, чем вы думали. Здоровье (Сила): указывает на вашу выносливость.

Дева

Любовь (Восьмёрка Жезлов): предрекает стремительное развитие событий — сообщение или звонок застанут врасплох. Профессиональная сфера (Король Мечей): говорит о жёстком, но честном разговоре с начальством. Здоровье (Луна): символизирует странные ощущения, которые не стоит игнорировать.

Весы

Любовь (Шут): обещает лёгкость и спонтанность в отношениях. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на то, что вы можете упустить хорошее предложение, просто не заметив его. Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о нехватке мотивации и лени.

Скорпион

Любовь (Король Пентаклей перевёрнутая): предрекает разногласия на финансовой почве — обсудите бюджет заранее. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): символизирует расширение горизонтов. Возможна интересная командировка. Здоровье (Справедливость перевёрнутая): указывает на то, что вы сами нарушили режим и теперь пожинаете плоды.

Стрелец

Любовь (Влюблённые перевёрнутая): обещает мучительный выбор между долгом и чувствами. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о необходимости временно отступить. Здоровье (Башня перевёрнутая): символизирует избегание травмы — вы вовремя заметили опасность.

Козерог

Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает возвращение старых воспоминаний или неожиданный подарок от партнёра. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей перевёрнутый): указывает на задержку зарплаты или незапланированные траты. Здоровье (Колесница перевёрнутая): говорит о том, что сегодня лучше не садиться за руль, если вы устали.

Водолей

Любовь (Королева Жезлов): обещает вашу харизму на максимуме — партнёр будет очарован. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): символизирует временный разлад в коллективе. Здоровье (Жрица): указывает на важность прислушаться к интуиции. Ваш организм сам подскажет, в чём нуждается.

Рыбы