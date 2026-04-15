Стрельцов ждёт мучительный выбор, а Козерогов — неожиданный подарок от бывшего: таро-расклад на среду, 15 апреля

Стрельцы встанут перед нелёгким выбором в отношениях, а Козерогов ждёт романтика с бывшим партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 15 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Семёрка Пентаклей): указывает на ожидание: сегодня не стоит торопить партнёра с ответом.
- Профессиональная сфера (Колесница): обещает быстрый рывок в делах, но предупреждает — не берите на себя слишком много.
- Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что эмоциональная боль отступает.
Телец
- Любовь (Паж Мечей перевёрнутая): символизирует сплетни или неловкие вопросы от знакомых касательно ваших отношений.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): предрекает день, когда ваша практичность и терпение будут вознаграждены.
- Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на дисбаланс в организме.
Близнецы
- Любовь (Император перевёрнутая): обещает потерю контроля — позвольте партнёру взять инициативу.
- Профессиональная сфера (Двойка Кубков): говорит о неожиданном союзе с тем, кого вы считали соперником.
- Здоровье (Солнце перевёрнутая): символизирует лёгкую хандру.
Рак
- Любовь (Отшельник): предрекает день, когда лучше побыть в одиночестве — партнёр поймёт и поддержит.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на ваше нежелание выходить из зоны комфорта.
- Здоровье (Звезда перевёрнутая): говорит о временной потере энергии.
Лев
- Любовь (Тройка Кубков): обещает весёлый вечер в компании друзей или романтическое двойное свидание.
- Профессиональная сфера (Девятка Мечей перевёрнутая): символизирует избавление от утренней тревоги — день будет легче, чем вы думали.
- Здоровье (Сила): указывает на вашу выносливость.
Дева
- Любовь (Восьмёрка Жезлов): предрекает стремительное развитие событий — сообщение или звонок застанут врасплох.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): говорит о жёстком, но честном разговоре с начальством.
- Здоровье (Луна): символизирует странные ощущения, которые не стоит игнорировать.
Весы
- Любовь (Шут): обещает лёгкость и спонтанность в отношениях.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на то, что вы можете упустить хорошее предложение, просто не заметив его.
- Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о нехватке мотивации и лени.
Скорпион
- Любовь (Король Пентаклей перевёрнутая): предрекает разногласия на финансовой почве — обсудите бюджет заранее.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): символизирует расширение горизонтов. Возможна интересная командировка.
- Здоровье (Справедливость перевёрнутая): указывает на то, что вы сами нарушили режим и теперь пожинаете плоды.
Стрелец
- Любовь (Влюблённые перевёрнутая): обещает мучительный выбор между долгом и чувствами.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о необходимости временно отступить.
- Здоровье (Башня перевёрнутая): символизирует избегание травмы — вы вовремя заметили опасность.
Козерог
- Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает возвращение старых воспоминаний или неожиданный подарок от партнёра.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей перевёрнутый): указывает на задержку зарплаты или незапланированные траты.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): говорит о том, что сегодня лучше не садиться за руль, если вы устали.
Водолей
- Любовь (Королева Жезлов): обещает вашу харизму на максимуме — партнёр будет очарован.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): символизирует временный разлад в коллективе.
- Здоровье (Жрица): указывает на важность прислушаться к интуиции. Ваш организм сам подскажет, в чём нуждается.
Рыбы
- Любовь (Смерть): предрекает неизбежные перемены — отпустите то, что уже отжило.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): говорит о поспешных решениях, которых лучше избегать.
- Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.