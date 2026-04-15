Стрельцов ждёт мучительный выбор, а Козерогов — неожиданный подарок от бывшего: таро-расклад на среду, 15 апреля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Стрельцы встанут перед нелёгким выбором в отношениях, а Козерогов ждёт романтика с бывшим партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 15 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Семёрка Пентаклей): указывает на ожидание: сегодня не стоит торопить партнёра с ответом.
  2. Профессиональная сфера (Колесница): обещает быстрый рывок в делах, но предупреждает — не берите на себя слишком много.
  3. Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что эмоциональная боль отступает.

Телец

  1. Любовь (Паж Мечей перевёрнутая): символизирует сплетни или неловкие вопросы от знакомых касательно ваших отношений.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): предрекает день, когда ваша практичность и терпение будут вознаграждены.
  3. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на дисбаланс в организме.

Близнецы

  1. Любовь (Император перевёрнутая): обещает потерю контроля — позвольте партнёру взять инициативу.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Кубков): говорит о неожиданном союзе с тем, кого вы считали соперником.
  3. Здоровье (Солнце перевёрнутая): символизирует лёгкую хандру.

Рак

  1. Любовь (Отшельник): предрекает день, когда лучше побыть в одиночестве — партнёр поймёт и поддержит.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на ваше нежелание выходить из зоны комфорта.
  3. Здоровье (Звезда перевёрнутая): говорит о временной потере энергии.

Лев

  1. Любовь (Тройка Кубков): обещает весёлый вечер в компании друзей или романтическое двойное свидание.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Мечей перевёрнутая): символизирует избавление от утренней тревоги — день будет легче, чем вы думали.
  3. Здоровье (Сила): указывает на вашу выносливость.

Дева

  1. Любовь (Восьмёрка Жезлов): предрекает стремительное развитие событий — сообщение или звонок застанут врасплох.
  2. Профессиональная сфера (Король Мечей): говорит о жёстком, но честном разговоре с начальством.
  3. Здоровье (Луна): символизирует странные ощущения, которые не стоит игнорировать.

Весы

  1. Любовь (Шут): обещает лёгкость и спонтанность в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на то, что вы можете упустить хорошее предложение, просто не заметив его.
  3. Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о нехватке мотивации и лени.

Скорпион

  1. Любовь (Король Пентаклей перевёрнутая): предрекает разногласия на финансовой почве — обсудите бюджет заранее.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): символизирует расширение горизонтов. Возможна интересная командировка.
  3. Здоровье (Справедливость перевёрнутая): указывает на то, что вы сами нарушили режим и теперь пожинаете плоды.

Стрелец

  1. Любовь (Влюблённые перевёрнутая): обещает мучительный выбор между долгом и чувствами.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о необходимости временно отступить.
  3. Здоровье (Башня перевёрнутая): символизирует избегание травмы — вы вовремя заметили опасность.

Козерог

  1. Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает возвращение старых воспоминаний или неожиданный подарок от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей перевёрнутый): указывает на задержку зарплаты или незапланированные траты.
  3. Здоровье (Колесница перевёрнутая): говорит о том, что сегодня лучше не садиться за руль, если вы устали.

Водолей

  1. Любовь (Королева Жезлов): обещает вашу харизму на максимуме — партнёр будет очарован.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей перевёрнутая): символизирует временный разлад в коллективе.
  3. Здоровье (Жрица): указывает на важность прислушаться к интуиции. Ваш организм сам подскажет, в чём нуждается.

Рыбы

  1. Любовь (Смерть): предрекает неизбежные перемены — отпустите то, что уже отжило.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): говорит о поспешных решениях, которых лучше избегать.
  3. Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.
