Не выходи из дома без нужды и не сплетничай: приметы на 12 апреля

В народном календаре 12 апреля — день Иоанна Лествичника, когда принято почитать преподобного богослова и философа. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.  

Что нельзя делать 12 апреля:

  1. выходить из дома без крайней необходимости, особенно после заката;
  2. носить тёмную одежду;
  3. громко говорить и скандалить;
  4. сплетничать и клеветать;
  5. давать деньги в долг;
  6. заниматься тяжёлым физическим трудом.

Народные приметы на 12 апреля:

  1. одуванчики расцвели — лето будет коротким;
  2. коровы задирают головы и шумно втягивают воздух — скоро начнётся ливень;
  3. если гуси высоко летят, будет сильный дождь, низко — слабый;
  4. утки собираются в стаи — жди заморозков.

