Не выходи из дома без нужды и не сплетничай: приметы на 12 апреля

В народном календаре 12 апреля — день Иоанна Лествичника, когда принято почитать преподобного богослова и философа. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 12 апреля:
- выходить из дома без крайней необходимости, особенно после заката;
- носить тёмную одежду;
- громко говорить и скандалить;
- сплетничать и клеветать;
- давать деньги в долг;
- заниматься тяжёлым физическим трудом.
Народные приметы на 12 апреля:
- одуванчики расцвели — лето будет коротким;
- коровы задирают головы и шумно втягивают воздух — скоро начнётся ливень;
- если гуси высоко летят, будет сильный дождь, низко — слабый;
- утки собираются в стаи — жди заморозков.