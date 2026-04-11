Овны возьмут всё под контроль, а Тельцы окунутся в приятные моменты: таро-расклад на субботу, 11 апреля

Овны возьмут всё под контроль, а Тельцы окунутся в приятные моменты. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 11 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта дня: Император

День контроля и решений. Придётся взять ситуацию в свои руки — и у тебя это отлично получится.

Телец

Карта дня: Девятка Кубков

Удовольствие, отдых, приятные моменты. Позволь себе немного расслабиться и насладиться тем, что уже есть.

Близнецы

Карта дня: Паж Мечей

Новости или неожиданная информация. Будь внимателен к деталям и не спеши с выводами.

Рак

Карта дня: Луна

Эмоции могут сбивать с толку. Не всё так, как кажется — доверяй интуиции, но проверяй факты.

Лев

Карта дня: Солнце

Один из самых ярких дней! Удача, радость, внимание — используй этот момент на максимум.

Дева

Карта дня: Восьмёрка Пентаклей

День труда и концентрации. Даже в выходной стоит уделить время делу — результат порадует.

Весы

Карта дня: Влюблённые

Выбор или важный разговор. В личной жизни — шанс прояснить чувства.

Скорпион

Карта дня: Смерть

Не пугайся — это про трансформацию. Что-то уходит, чтобы освободить место новому.

Стрелец

Карта дня: Колесо Фортуны

Резкие повороты судьбы. День непредсказуемый, но может принести удачу.

Козерог

Карта дня: Четвёрка Пентаклей

Желание удержать стабильность. Но не стоит слишком цепляться — иногда нужно отпустить.

Водолей

Карта дня: Звезда

Надежда, вдохновение, лёгкость. Хороший день для мечтаний и планов.

Рыбы

Карта дня: Туз Кубков

Новые чувства, эмоции, начало чего-то тёплого. Возможен приятный сюрприз в личной сфере.