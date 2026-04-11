Овны возьмут всё под контроль, а Тельцы окунутся в приятные моменты: таро-расклад на субботу, 11 апреля

Овны возьмут всё под контроль, а Тельцы окунутся в приятные моменты. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 11 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта дня: Император
День контроля и решений. Придётся взять ситуацию в свои руки — и у тебя это отлично получится.
Телец
Карта дня: Девятка Кубков
Удовольствие, отдых, приятные моменты. Позволь себе немного расслабиться и насладиться тем, что уже есть.
Близнецы
Карта дня: Паж Мечей
Новости или неожиданная информация. Будь внимателен к деталям и не спеши с выводами.
Рак
Карта дня: Луна
Эмоции могут сбивать с толку. Не всё так, как кажется — доверяй интуиции, но проверяй факты.
Лев
Карта дня: Солнце
Один из самых ярких дней! Удача, радость, внимание — используй этот момент на максимум.
Дева
Карта дня: Восьмёрка Пентаклей
День труда и концентрации. Даже в выходной стоит уделить время делу — результат порадует.
Весы
Карта дня: Влюблённые
Выбор или важный разговор. В личной жизни — шанс прояснить чувства.
Скорпион
Карта дня: Смерть
Не пугайся — это про трансформацию. Что-то уходит, чтобы освободить место новому.
Стрелец
Карта дня: Колесо Фортуны
Резкие повороты судьбы. День непредсказуемый, но может принести удачу.
Козерог
Карта дня: Четвёрка Пентаклей
Желание удержать стабильность. Но не стоит слишком цепляться — иногда нужно отпустить.
Водолей
Карта дня: Звезда
Надежда, вдохновение, лёгкость. Хороший день для мечтаний и планов.
Рыбы
Карта дня: Туз Кубков
Новые чувства, эмоции, начало чего-то тёплого. Возможен приятный сюрприз в личной сфере.