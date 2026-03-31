Каждый вернёт своё: Тамара Глоба назвала знак, которому конец марта поможет отыграть прежние потери

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Во второй половине марта у рождённых под знаком Близнецов появится шанс выправить ситуацию в важных для себя сферах и вернуть то, что ещё недавно казалось потерянным. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Конец месяца может стать временем восстановления после неудач, особенно если в начале марта были потери в карьере. Скоро откроются хорошие возможности, которые помогут компенсировать прежние проблемы и наладить отношения.

Весь март астролог советует посвятить деловым вопросам. Близнецам стоит строить новые планы, пересматривать старые возможности и внимательнее смотреть на то, куда двигаться дальше.

По словам Глобы, весь март у Близнецов проходил под знаком карьерных вопросов, новых планов и переоценки прежних возможностей — это должно принести свои плоды. Не всё, впрочем, будет идти гладко. По словам астролога, трудности возможны в круге друзей, поэтому в конце месяца этому знаку придётся особенно внимательно выбирать, на кого опереться.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.