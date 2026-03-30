Близнецы обратятся к людям, Водолеи — к духам леса: гороскоп на рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля

Новый месяц подводит и к экватору весны, и к долгожданной возможности разобраться в себе. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
Овен
Чужая боль имеет свой привычку казаться менее острой, чем своя, — так устроена оптика любого человека. На этой неделе выдастся шанс проверить, насколько широко вы умеете смотреть, не сводя глаз только на собственный отражённый свет. Достаточно просто помолчать и послушать, чтобы мир перестал вращаться вокруг одной точки и задышал ровнее.
Телец
Вопрос, который поселился в голове так давно, что вы уже сроднились с его присутствием, наконец обретёт ответ. И тогда на его месте образуется странная, звенящая пустота, которую некем и нечем заполнить. Окажется, что иногда мы держимся за загадку просто потому, что она заменяет нам тишину.
Близнецы
На горизонте замаячит событие, где от вас будут ждать не столько действий, сколько присутствия. Близким в эти дни понадобится самый тёплый, безоценочный взгляд, которым вы умеете смотреть, когда забываете о собственной усталости. Не скупитесь на добрые слова и лёгкое касание — они сейчас лучше любых советов.
Рак
Бывают дни, когда мир решает сам сочинять сценарий, а от вашего участия остаётся только роль наблюдателя. Люди будут поступать нелогично, планы — рушиться, а привычная опора уходить из-под ног. Не пытайтесь удержать то, что само вырывается на свободу; бывает, что потеря контроля — это просто способ напомнить, что вы не единственный режиссёр этой пьесы.
Лев
Весна, оказывается, не только в календаре, но и в зове рук, которым хочется возиться с землёй, краской, деревом. Привести в порядок забор, высадить рассаду, перебрать старые доски — эти занятия сейчас дадут больше тишины внутри, чем любой разрекламированный ретрит. Попробуйте: быть может, в почти детской возне с материальным скрыта самая настоящая медитация.
Дева
Если вас давно раздражает чужое, но мелкое вторжение на вашу территорию — будь то шумные соседи или наглый парковщик, — на этой неделе вселенная может предложить неожиданный повод расставить границы. И вовсе не из кровожадности, а просто потому, что терпение, доведённое до предела, перестаёт быть добродетелью. Иной раз маленькая война за своё место под солнцем оказывается единственным способом напомнить себе, что вы тоже здесь живёте.
Весы
Встретится человек, который будет рассказывать истории настолько скучные, что они начнут казаться произведением абсурдного искусства. Он не понимает, что эти монологи напоминают песню заезженной пластинки, а вы, слушая, будете ловить себя то ли на раздражении, то ли на научном интересе. Остаётся только принять это как данность: некоторые люди не могут иначе, и это не ваша миссия — их переучивать.
Скорпион
Мы так часто путаем самостоятельность с одиночеством, что рука, протянутая за помощью, кажется признаком поражения. На этой неделе жизнь может сложиться так, что без чужого плеча не обойтись, и это не станет провалом — просто уроком: человек не устроен как остров, как бы ему ни хотелось обратное. Попросить о поддержке — дать другому шанс побыть нужным, а себе — немного выдохнуть.
Стрелец
Если вы сейчас предпочитаете лёгкость и ни к кому не привязаны, это прекрасное состояние, но оно же может сыграть злую шутку: в свободном полёте легко перестать замечать собственное тело. На этой неделе стоит уделить ему внимание без паники, а просто с заботой, как проверяют, на месте ли все снасти перед большим плаванием.
Козерог
Перед вами поставят задачу, которая не решится ни хитростью, ни нестандартным ходом — только временем, упорством и терпением. Это будет похоже на долгое восхождение, где нельзя срезать путь, а каждый шаг должен быть твёрдым и честным. Звёзды советуют не искать обходных троп: к победе приведёт усидчивость.
Водолей
Лес, поле, берег реки — любое место, где небо не заслонено крышами, станет на этой неделе лучшей аптекой. Усталость, которая въелась в суставы и мысли, не уходит за городом сама собой, но там появляется шанс её разглядеть и отпустить. Духи трав и ветра не требуют платы за сеанс терапии, только ваше присутствие и немного времени.
Рыбы
Если на душе вдруг станет тревожно без видимой причины, не спешите списывать всё на усталость. Иногда сердце улавливает то, что разум пока не оформил в слова, — подступающие перемены или давно забытый зов. Посидите с этим чувством, не глушите его, и, возможно, оно расскажет вам то, что давно ждало своего часа.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.