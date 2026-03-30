Близнецы обратятся к людям, Водолеи — к духам леса: гороскоп на рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля

Новый месяц подводит и к экватору весны, и к долгожданной возможности разобраться в себе. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

Овен

Чужая боль имеет свой привычку казаться менее острой, чем своя, — так устроена оптика любого человека. На этой неделе выдастся шанс проверить, насколько широко вы умеете смотреть, не сводя глаз только на собственный отражённый свет. Достаточно просто помолчать и послушать, чтобы мир перестал вращаться вокруг одной точки и задышал ровнее.

Телец

Вопрос, который поселился в голове так давно, что вы уже сроднились с его присутствием, наконец обретёт ответ. И тогда на его месте образуется странная, звенящая пустота, которую некем и нечем заполнить. Окажется, что иногда мы держимся за загадку просто потому, что она заменяет нам тишину.

Близнецы

На горизонте замаячит событие, где от вас будут ждать не столько действий, сколько присутствия. Близким в эти дни понадобится самый тёплый, безоценочный взгляд, которым вы умеете смотреть, когда забываете о собственной усталости. Не скупитесь на добрые слова и лёгкое касание — они сейчас лучше любых советов.

Рак

Бывают дни, когда мир решает сам сочинять сценарий, а от вашего участия остаётся только роль наблюдателя. Люди будут поступать нелогично, планы — рушиться, а привычная опора уходить из-под ног. Не пытайтесь удержать то, что само вырывается на свободу; бывает, что потеря контроля — это просто способ напомнить, что вы не единственный режиссёр этой пьесы.

Лев

Весна, оказывается, не только в календаре, но и в зове рук, которым хочется возиться с землёй, краской, деревом. Привести в порядок забор, высадить рассаду, перебрать старые доски — эти занятия сейчас дадут больше тишины внутри, чем любой разрекламированный ретрит. Попробуйте: быть может, в почти детской возне с материальным скрыта самая настоящая медитация.

Дева

Если вас давно раздражает чужое, но мелкое вторжение на вашу территорию — будь то шумные соседи или наглый парковщик, — на этой неделе вселенная может предложить неожиданный повод расставить границы. И вовсе не из кровожадности, а просто потому, что терпение, доведённое до предела, перестаёт быть добродетелью. Иной раз маленькая война за своё место под солнцем оказывается единственным способом напомнить себе, что вы тоже здесь живёте.