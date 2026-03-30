Скорпионы поссорятся из-за денег, а Водолеи погрузятся в страсть: таро-расклад на понедельник, 30 марта

Скорпионы поссорятся с партнёром на финансовой почве, а Водолеи будут готовы завоёвывать внимание. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 30 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на важность баланса между тем, что вы даёте партнёру, и тем, что получаете взамен. Профессиональная сфера (Паж Кубков): обещает неожиданное предложение или известие, связанное с работой. Здоровье (Император перевёрнутый): говорит о том, что излишний контроль над питанием может привести к перееданию.

Телец

Любовь (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость отстаивать свои границы в паре. Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): предрекает лёгкое напряжение в коллективе, лучше побыть в стороне в момент споров. Здоровье (Жрица): указывает на важность прислушаться к внутренним ощущениям.

Близнецы

Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие событий. Вы задаёте направление, партнёр подхватывает. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): говорит о беспочвенных тревогах касаемо рабочих процессов. Здоровье (Маг перевёрнутая): символизирует нехватку энергии.

Рак

Любовь (Отшельник): предрекает день, когда хочется побыть в тишине, и партнёр это поймёт. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на задержки и ожидание. Здоровье (Сила): говорит о вашей физической выносливости и бодром настрое духа.

Лев

Любовь (Император): говорит о вашей уверенности и способности взять ответственность за отношения на себя. Профессиональная сфера (Двойка Мечей перевёрнутая): символизирует выход из состояния неопределённости — решение придёт. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Десятка Кубков): указывает на гармонию и семейное счастье. День будет идеальным, чтобы провести его с близкими. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает необходимость быстро реагировать на изменения в коллективе. Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о временной нестабильности самочувствия.

Весы

Любовь (Королева Мечей): символизирует честный и прямой разговор со второй половинкой. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): говорит, что мысли о работе будут посещать вас даже в моменты отдыха. Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на прояснение скрытых симптомов.

Скорпион

Любовь (Туз Пентаклей перевёрнутая): предрекает разногласия на финансовой почве. Профессиональная сфера (Король Кубков): говорит о поддержке со стороны старшего коллеги или наставника. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): символизирует дисбаланс — не смешивайте тяжёлую пищу с алкоголем.

Стрелец

Любовь (Тройка Жезлов): обещает совместные планы на будущее и расширение горизонтов в отношениях. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): указывает на потерю фокуса. Не распыляйтесь на мелочи. Здоровье (Смерть): говорит о завершении затянувшегося недомогания.

Козерог

Любовь (Двойка Кубков): символизирует взаимность и гармонию в паре. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает желание отложить рабочие мысли на потом. Здоровье (Башня): указывает на риск переедания. Будьте осторожны с застольем.

Водолей

Любовь (Король Жезлов): обещает страсть и инициативу. Сегодня вы будете завоёвывать. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что все сложности и плохое в работе позади, можно выдохнуть. Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и восстановление сил.

Рыбы