Скорпионы поссорятся из-за денег, а Водолеи погрузятся в страсть: таро-расклад на понедельник, 30 марта

Скорпионы поссорятся с партнёром на финансовой почве, а Водолеи будут готовы завоёвывать внимание. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 30 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на важность баланса между тем, что вы даёте партнёру, и тем, что получаете взамен.
- Профессиональная сфера (Паж Кубков): обещает неожиданное предложение или известие, связанное с работой.
- Здоровье (Император перевёрнутый): говорит о том, что излишний контроль над питанием может привести к перееданию.
Телец
- Любовь (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость отстаивать свои границы в паре.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): предрекает лёгкое напряжение в коллективе, лучше побыть в стороне в момент споров.
- Здоровье (Жрица): указывает на важность прислушаться к внутренним ощущениям.
Близнецы
- Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие событий. Вы задаёте направление, партнёр подхватывает.
- Профессиональная сфера (Девятка Мечей): говорит о беспочвенных тревогах касаемо рабочих процессов.
- Здоровье (Маг перевёрнутая): символизирует нехватку энергии.
Рак
- Любовь (Отшельник): предрекает день, когда хочется побыть в тишине, и партнёр это поймёт.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на задержки и ожидание.
- Здоровье (Сила): говорит о вашей физической выносливости и бодром настрое духа.
Лев
- Любовь (Император): говорит о вашей уверенности и способности взять ответственность за отношения на себя.
- Профессиональная сфера (Двойка Мечей перевёрнутая): символизирует выход из состояния неопределённости — решение придёт.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Дева
- Любовь (Десятка Кубков): указывает на гармонию и семейное счастье. День будет идеальным, чтобы провести его с близкими.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает необходимость быстро реагировать на изменения в коллективе.
- Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о временной нестабильности самочувствия.
Весы
- Любовь (Королева Мечей): символизирует честный и прямой разговор со второй половинкой.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): говорит, что мысли о работе будут посещать вас даже в моменты отдыха.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на прояснение скрытых симптомов.
Скорпион
- Любовь (Туз Пентаклей перевёрнутая): предрекает разногласия на финансовой почве.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): говорит о поддержке со стороны старшего коллеги или наставника.
- Здоровье (Умеренность перевёрнутая): символизирует дисбаланс — не смешивайте тяжёлую пищу с алкоголем.
Стрелец
- Любовь (Тройка Жезлов): обещает совместные планы на будущее и расширение горизонтов в отношениях.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): указывает на потерю фокуса. Не распыляйтесь на мелочи.
- Здоровье (Смерть): говорит о завершении затянувшегося недомогания.
Козерог
- Любовь (Двойка Кубков): символизирует взаимность и гармонию в паре.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает желание отложить рабочие мысли на потом.
- Здоровье (Башня): указывает на риск переедания. Будьте осторожны с застольем.
Водолей
- Любовь (Король Жезлов): обещает страсть и инициативу. Сегодня вы будете завоёвывать.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что все сложности и плохое в работе позади, можно выдохнуть.
- Здоровье (Звезда): символизирует спокойствие и восстановление сил.
Рыбы
- Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): предрекает возвращение к тому, что было упущено. Возможно, вам дадут второй шанс.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов): указывает на вашу инициативность и харизму, которые заметят.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о лёгком переутомлении. День лучше провести в покое и тишине.