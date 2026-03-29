Судьба выводит на новую дорогу: Тамара Глоба назвала знак, который в конце марта может встретить любовь

В конце марта у представителей зодиакального знака Дева начнётся период, когда важную роль в жизни начнут играть встречи, дороги и люди, появляющиеся будто бы неслучайно. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

В это время помощь может прийти с самой неожиданной стороны — поддержать люди из прошлого или знакомые, от которых такого не ждёшь. Круг общения заметно расширится, рядом появятся новые лица. А если в личной жизни недавно был непростой период, именно теперь может встретиться человек, который со временем займёт в ней особое место.

Конец марта астролог считает удачным временем для поездок. В дороге, по словам Тамары Глобы, Девы могут встретить не только любовь, но и людей, которые отнесутся к ним с особым вниманием.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.