Скорпионам нужен толчок, Козерогам — звенящая монета в кошельке: таро-расклад на воскресенье, 29 марта

Скорпионам нужно обновление в отношениях, а Козероги обретут финансовую стабильность. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 29 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональный подъём и неожиданный романтический сюрприз. Профессиональная сфера (Колесница): указывает на стремительное продвижение в делах — вы сможете преодолеть любые препятствия. Здоровье (Сила): говорит о хорошем тонусе и способности справиться с любыми нагрузками.

Телец

Любовь (Жрица): символизирует глубокую интуитивную связь с партнёром, слова не нужны. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешное сотрудничество и признание вашего вклада. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): сулит быстрый прилив энергии — отличный день для активности.

Близнецы

Любовь (Шут): говорит о лёгком флирте и новых знакомствах, но не торопитесь с серьёзными шагами. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): указывает на грамотное управление ресурсами и выгодные покупки. Здоровье (Умеренность): советует соблюдать баланс в еде и отдыхе, не перегружайте себя.

Рак

Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает уютный домашний праздник или встречу с близкими. Профессиональная сфера (Паж Мечей): обещает новую интересную информацию или выгодное предложение. Здоровье (Луна): предупреждает о возможной тревожности — прислушайтесь к своим ощущениям.

Лев

Любовь (Король Кубков): символизирует чуткость и эмоциональную зрелость партнёра. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости отстаивать свои идеи, успех будет на вашей стороне. Здоровье (Маг): вы сможете справиться с недугами, самочувствие будет под контролем.

Дева

Любовь (Отшельник): захочется побыть наедине и переосмыслить свои чувства. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): советует сделать передышку и восстановить силы после рабочих нагрузок. Здоровье (Звезда): сулит внутреннюю гармонию и спокойный сон.

Весы

Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимной симпатии и гармонии в паре. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает выгодное финансовое предложение или карьерный старт. Здоровье (Колесница): нужно больше двигаться — энергия требует выхода.

Скорпион

Любовь (Смерть перевёрнутая): вы тянете с важным разговором или боитесь отпустить отжившее — перемены неизбежны, не сопротивляйтесь им. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на высокую нагрузку, но вы справитесь, если делегируете часть задач. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие и прилив бодрости.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое приключение или красивое ухаживание. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает самостоятельность и успех в делах без посторонней помощи. Здоровье (Рыцарь Жезлов): говорит о переизбытке энергии — направьте её в спорт или активный отдых.

Козерог

Любовь (Императрица): ощутите заботу и внимание со стороны партнёра. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на спокойную, размеренную работу и отточенное мастерство. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о балансе в организме, но не забывайте пить воду.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): предрекает приятное знакомство или романтическое сообщение. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутый): лучше всё обдумать и не принимать поспешных решений. Здоровье (Шестёрка Мечей): советует сменить обстановку или отправиться на прогулку.

Рыбы