Скорпионам нужен толчок, Козерогам — звенящая монета в кошельке: таро-расклад на воскресенье, 29 марта

Скорпионам нужно обновление в отношениях, а Козероги обретут финансовую стабильность. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 29 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональный подъём и неожиданный романтический сюрприз.
- Профессиональная сфера (Колесница): указывает на стремительное продвижение в делах — вы сможете преодолеть любые препятствия.
- Здоровье (Сила): говорит о хорошем тонусе и способности справиться с любыми нагрузками.
Телец
- Любовь (Жрица): символизирует глубокую интуитивную связь с партнёром, слова не нужны.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешное сотрудничество и признание вашего вклада.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): сулит быстрый прилив энергии — отличный день для активности.
Близнецы
- Любовь (Шут): говорит о лёгком флирте и новых знакомствах, но не торопитесь с серьёзными шагами.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): указывает на грамотное управление ресурсами и выгодные покупки.
- Здоровье (Умеренность): советует соблюдать баланс в еде и отдыхе, не перегружайте себя.
Рак
- Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает уютный домашний праздник или встречу с близкими.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): обещает новую интересную информацию или выгодное предложение.
- Здоровье (Луна): предупреждает о возможной тревожности — прислушайтесь к своим ощущениям.
Лев
- Любовь (Король Кубков): символизирует чуткость и эмоциональную зрелость партнёра.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости отстаивать свои идеи, успех будет на вашей стороне.
- Здоровье (Маг): вы сможете справиться с недугами, самочувствие будет под контролем.
Дева
- Любовь (Отшельник): захочется побыть наедине и переосмыслить свои чувства.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): советует сделать передышку и восстановить силы после рабочих нагрузок.
- Здоровье (Звезда): сулит внутреннюю гармонию и спокойный сон.
Весы
- Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимной симпатии и гармонии в паре.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает выгодное финансовое предложение или карьерный старт.
- Здоровье (Колесница): нужно больше двигаться — энергия требует выхода.
Скорпион
- Любовь (Смерть перевёрнутая): вы тянете с важным разговором или боитесь отпустить отжившее — перемены неизбежны, не сопротивляйтесь им.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на высокую нагрузку, но вы справитесь, если делегируете часть задач.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие и прилив бодрости.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое приключение или красивое ухаживание.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает самостоятельность и успех в делах без посторонней помощи.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): говорит о переизбытке энергии — направьте её в спорт или активный отдых.
Козерог
- Любовь (Императрица): ощутите заботу и внимание со стороны партнёра.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на спокойную, размеренную работу и отточенное мастерство.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о балансе в организме, но не забывайте пить воду.
Водолей
- Любовь (Паж Кубков): предрекает приятное знакомство или романтическое сообщение.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутый): лучше всё обдумать и не принимать поспешных решений.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): советует сменить обстановку или отправиться на прогулку.
Рыбы
- Любовь (Мир): символизирует полную гармонию и единение с любимым человеком.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков): предрекает радость от командной работы и праздничное настроение.
- Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из стрессовой ситуации и примирение с собой.