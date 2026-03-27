Овнам придётся прислушаться к себе, а Тельцам — побаловать себя чем-то приятным: гороскоп на последние выходные марта

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

Эти выходные потребуют от тебя замедлиться — и это не наказание, а подарок. Не спеши принимать решения: лучше прислушайся к себе. Возможен неожиданный разговор, который расставит всё по местам.

Телец

Тебя тянет к уюту — и правильно. Дом, вкусная еда, близкие люди помогут перезагрузиться. Отличное время, чтобы побаловать себя чем-то приятным (и не чувствовать вины).

Близнецы

Будешь в центре событий: встречи, звонки, переписки. Но среди шума важно услышать одну важную мысль — она может изменить твои планы на ближайшее будущее.

Рак

Эмоции выйдут на первый план. Не прячь их — проживи. Выходные подходят для душевных разговоров и внутренней честности. Кто-то может приятно удивить заботой.

Лев

Ты захочешь сиять — и у тебя это получится. Отличное время для выходов в свет, знакомств и флирта. Главное — не перегибать с драмой.

Дева

Появится желание всё разложить по полочкам — в мыслях, делах и даже в отношениях. Это хороший момент для наведения порядка, но не забывай отдыхать.