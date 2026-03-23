Вселенная поцеловала в лоб: Тамара Глоба рассказала, кому конец марта принесёт деньги, любовь и популярность

В конце марта Львов ждёт удача в финансах, личных делах и новых начинаниях. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Во второй половине месяца представители знака могут рассчитывать на своего рода компенсацию в денежных вопросах и новые возможности в делах. Особенно удачным это время станет для тех, чья работа или заработок связаны с поездками и делами вдали от дома.

Именно вне привычной обстановки Львов могут ждать любовь, популярность и полезные знакомства. Новые связи, считает Глоба, способны открыть перспективы и помочь в бизнесе, творчестве.

Конец марта также подходит, чтобы определиться с целями и чётче выстроить планы. То, что раньше казалось размытым и неясным, в этот период обретёт конкретные очертания.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.