Скорпионы завершат старые главы, Раки пробудят скрытую силу: гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 марта

Месяц подходит к концу и открывает горизонты середины весны — времени, полному поводов для обновления. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 23 по 27 марта.
Овен
Внезапное признание, которое прозвучит на этой неделе, заставит сердце биться чаще, а мысли — путаться в сладком хаосе. Но не спешите примерять хрустальные туфельки: у этой истории для идеальной сказки слишком много бытовых деталей. Даже самые искренние слова — это всего лишь слова, и только время отделит обещание от поступка.
Телец
Ветер может шуметь в ветвях, но корней ему не изменить. Относитесь так же к сплетням, что долетают до ваших ушей, и к критике, которая пытается задеть за живое. Всё это — всего лишь чужой шум, и он утихнет, как только вы перестанете вздрагивать от каждого порыва.
Близнецы
Дорога, которая маячила в планах или казалась невозможной, наконец откроется — переезд или командировка сложатся так, будто кто-то невидимый расчищает путь. Билеты найдутся, встречи состоятся, а мелкие неурядицы растворятся сами собой. И, возвращаясь, вы привезёте не только чемодан, но и чувство, что мир стал чуть шире.
Рак
Во внезапно накалившемся конфликте ваша мягкость окажется ключом, способным повернуть любую заржавевшую пружину. Терпение, которое кто-то мог принять за слабость, вдруг проявит себя как редкая и удивительно действенная сила. И к концу недели вы заметите, что не вы укротили ссору — вы просто перестали в ней участвовать, и она потеряла смысл.
Лев
Если в последнее время вы всё чаще ловите себя на мысли, что в доме не хватает чьих-то лап и мурчания, — возможно, это не просто каприз. Питомец, который появится сейчас, принесёт с собой и хлопоты, и безусловную привязанность, которую порой так трудно найти среди людей. И однажды утром, глядя на спящий комочек, вы поймёте, что ждали этого не меньше, чем он — вас.
Дева
Скоро внутренний голос заговорит громче расчётов и доводов. Он не станет ничего доказывать, просто будет вести, и эти советы окажутся точнее любых логических цепей. Попробуйте довериться хотя бы в малом — вы удивитесь, как часто правильные ответы приходят раньше, чем мы успеваем их обдумать.
Весы
Кошелёк сейчас лучше держать на коротком поводке: спонтанные траты имеют свойство вырастать в суммы, о которых потом жалеешь. Это не время для щедрых жестов в адрес себя или других, если эти жесты не были запланированы заранее. Пара недель тишины в финансовых вопросах окажется полезнее, чем десяток сиюминутных удовольствий.
Скорпион
Долгое время вы несли на себе то, что давно пора было сбросить. На этой неделе груз начнёт отпускать волнами: то возвращая привычную тяжесть, то вдруг оставляя лёгкость — так зима сдаёт позиции перед мартовским солнцем. Если перестать требовать от себя невозможного, можно заметить, как внутри разливаются тишина и покой.
Стрелец
Дело, которое тянулось годами, наконец подойдёт к черте, за которой не будет ни тревожных писем, ни долгих ожиданий. Деньги, документы или обязательства — всё, что висело грузом, обретёт ясную форму и завершится. И вы, возможно, даже не испытаете бурной радости, только тихое удовлетворение от того, что тяжёлая глава перевёрнута.
Козерог
Даже самые проверенные схемы могут дать трещину. Не держитесь за старые привычки — попробуйте то, что казалось чужим или неудобным. Новое может не принести мгновенного результата, зато покажет, что вы не застыли, а всё ещё способны меняться.
Водолей
В минуты расслабления, когда всё идёт легко и хочется быть приятным для всех, особенно велик риск наобещать с три короба. Пустые слова, брошенные на волне хорошего настроения, потом аукнутся неловкостью или необходимостью выкручиваться. Всё так: пока что самый добрый поступок — это вовремя прикусить язык.
Рыбы
Иллюзии могут казаться реальностью, особенно когда очень хочется, чтобы всё было хорошо. Сейчас стоит снять розовые очки и честно посмотреть на своё состояние — там, где оно требует внимания, откладывать уже нельзя. Поход к врачу может оказаться шагом, который вернёт уверенность в завтрашнем дне.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.