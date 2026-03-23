Скорпионы завершат старые главы, Раки пробудят скрытую силу: гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 марта

Месяц подходит к концу и открывает горизонты середины весны — времени, полному поводов для обновления. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 23 по 27 марта.

Овен

Внезапное признание, которое прозвучит на этой неделе, заставит сердце биться чаще, а мысли — путаться в сладком хаосе. Но не спешите примерять хрустальные туфельки: у этой истории для идеальной сказки слишком много бытовых деталей. Даже самые искренние слова — это всего лишь слова, и только время отделит обещание от поступка.

Телец

Ветер может шуметь в ветвях, но корней ему не изменить. Относитесь так же к сплетням, что долетают до ваших ушей, и к критике, которая пытается задеть за живое. Всё это — всего лишь чужой шум, и он утихнет, как только вы перестанете вздрагивать от каждого порыва.

Близнецы

Дорога, которая маячила в планах или казалась невозможной, наконец откроется — переезд или командировка сложатся так, будто кто-то невидимый расчищает путь. Билеты найдутся, встречи состоятся, а мелкие неурядицы растворятся сами собой. И, возвращаясь, вы привезёте не только чемодан, но и чувство, что мир стал чуть шире.

Рак

Во внезапно накалившемся конфликте ваша мягкость окажется ключом, способным повернуть любую заржавевшую пружину. Терпение, которое кто-то мог принять за слабость, вдруг проявит себя как редкая и удивительно действенная сила. И к концу недели вы заметите, что не вы укротили ссору — вы просто перестали в ней участвовать, и она потеряла смысл.

Лев

Если в последнее время вы всё чаще ловите себя на мысли, что в доме не хватает чьих-то лап и мурчания, — возможно, это не просто каприз. Питомец, который появится сейчас, принесёт с собой и хлопоты, и безусловную привязанность, которую порой так трудно найти среди людей. И однажды утром, глядя на спящий комочек, вы поймёте, что ждали этого не меньше, чем он — вас.

Дева

Скоро внутренний голос заговорит громче расчётов и доводов. Он не станет ничего доказывать, просто будет вести, и эти советы окажутся точнее любых логических цепей. Попробуйте довериться хотя бы в малом — вы удивитесь, как часто правильные ответы приходят раньше, чем мы успеваем их обдумать.