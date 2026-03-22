Тельцы получат по заслугам, а Львы отстоят свою правоту: таро-расклад на воскресенье, 22 марта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Тельцов порадуют деньгами, а Львам придётся доказывать свою правоту. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 22 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Кубков): романтический порыв или красивое признание застанут врасплох. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): вы энергичны и способны вдохновить коллег. Здоровье (Двойка Жезлов): пора планировать прогулки и активный отдых.

Телец

Любовь (Иерофант): один серьёзный разговор способен значительно укрепить союз. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): ждите помощь от коллег или справедливое вознаграждение. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие и заряд бодрости.

Близнецы

Любовь (Шут): настройтесь на лёгкость и флирт, но не забывайте о чувствах партнёра. Профессиональная сфера (Король Мечей): указывает на выигрышное решение сложной задачи, вам нужен холодный расчёт. Здоровье (Умеренность): соблюдайте режим сна и питания.

Рак

Любовь (Четвёрка Жезлов): впереди уютный семейный вечер или небольшая домашняя радость. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на шанс получить новые знания или неожиданное выгодное предложение. Здоровье (Луна): возможна повышенная чувствительность, не перегружайте психику.

Лев

Любовь (Король Кубков): мудрость и чуткость со стороны партнёра согреют сердце. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): придётся отстаивать свои идеи, но победа за вами. Здоровье (Маг): вы способны управлять своим состоянием, используйте это.

Дева

Любовь (Отшельник): возможно, захочется побыть наедине, чтобы разобраться в себе. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): советует взять паузу и позволить себе заслуженный отдых от рабочих дел. Здоровье (Звезда): сулит внутреннюю гармонию и спокойствие, которые помогут восстановить силы.

Весы

Любовь (Тройка Кубков): предрекает радость от встречи с друзьями или душевного общения с близкими. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает отличный финансовый старт, выгодный контракт или неожиданный бонус. Здоровье (Колесница): говорит о желании двигаться и брать от дня максимум энергии.

Скорпион

Любовь (Смерть перевёрнутая): старые обиды уходят, отношения обновляются. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на высокую нагрузку, но вы справитесь, если распределите задачи. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): сулит быстрый прилив энергии и отличную физическую реакцию.

Стрелец

Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимной симпатии и гармонии, которая укрепит вашу пару. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает финансовую стабильность и надёжность в любых рабочих вопросах. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): умеренные физические нагрузки пойдут на пользу.

Козерог

Любовь (Императрица): забота и нежность от партнёра наполнят теплом. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): вас ждёт монотонная работа без авралов. Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): удастся избежать стресса и конфликтов.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): сулит приятное знакомство или романтическое послание. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутый): избегайте поспешных решений и резких слов. Здоровье (Шестёрка Мечей): смена обстановки или прогулка на свежем воздухе пойдут на пользу.

Рыбы