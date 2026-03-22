Тельцы получат по заслугам, а Львы отстоят свою правоту: таро-расклад на воскресенье, 22 марта

Тельцов порадуют деньгами, а Львам придётся доказывать свою правоту. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 22 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Кубков): романтический порыв или красивое признание застанут врасплох.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов): вы энергичны и способны вдохновить коллег.
- Здоровье (Двойка Жезлов): пора планировать прогулки и активный отдых.
Телец
- Любовь (Иерофант): один серьёзный разговор способен значительно укрепить союз.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): ждите помощь от коллег или справедливое вознаграждение.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие и заряд бодрости.
Близнецы
- Любовь (Шут): настройтесь на лёгкость и флирт, но не забывайте о чувствах партнёра.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): указывает на выигрышное решение сложной задачи, вам нужен холодный расчёт.
- Здоровье (Умеренность): соблюдайте режим сна и питания.
Рак
- Любовь (Четвёрка Жезлов): впереди уютный семейный вечер или небольшая домашняя радость.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на шанс получить новые знания или неожиданное выгодное предложение.
- Здоровье (Луна): возможна повышенная чувствительность, не перегружайте психику.
Лев
- Любовь (Король Кубков): мудрость и чуткость со стороны партнёра согреют сердце.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): придётся отстаивать свои идеи, но победа за вами.
- Здоровье (Маг): вы способны управлять своим состоянием, используйте это.
Дева
- Любовь (Отшельник): возможно, захочется побыть наедине, чтобы разобраться в себе.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): советует взять паузу и позволить себе заслуженный отдых от рабочих дел.
- Здоровье (Звезда): сулит внутреннюю гармонию и спокойствие, которые помогут восстановить силы.
Весы
- Любовь (Тройка Кубков): предрекает радость от встречи с друзьями или душевного общения с близкими.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает отличный финансовый старт, выгодный контракт или неожиданный бонус.
- Здоровье (Колесница): говорит о желании двигаться и брать от дня максимум энергии.
Скорпион
- Любовь (Смерть перевёрнутая): старые обиды уходят, отношения обновляются.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на высокую нагрузку, но вы справитесь, если распределите задачи.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): сулит быстрый прилив энергии и отличную физическую реакцию.
Стрелец
- Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимной симпатии и гармонии, которая укрепит вашу пару.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает финансовую стабильность и надёжность в любых рабочих вопросах.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): умеренные физические нагрузки пойдут на пользу.
Козерог
- Любовь (Императрица): забота и нежность от партнёра наполнят теплом.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): вас ждёт монотонная работа без авралов.
- Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): удастся избежать стресса и конфликтов.
Водолей
- Любовь (Паж Кубков): сулит приятное знакомство или романтическое послание.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутый): избегайте поспешных решений и резких слов.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): смена обстановки или прогулка на свежем воздухе пойдут на пользу.
Рыбы
- Любовь (Мир): символизирует полную гармонию и единение с партнёром, ощущение «мы — одно целое».
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешное взаимодействие с коллегами и общий результат, которым можно гордиться.
- Здоровье (Семёрка Кубков перевёрнутая): туман рассеивается, вы лучше понимаете свои ощущения.