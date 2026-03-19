Раки нежность проявят, а Козероги от неё не откажутся: таро-расклад на четверг, 19 марта

Раки подарят близким тепло, а Козероги откроются ласке и ответят взаимностью. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 19 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Маг): вы сегодня будете главным режиссёром своих отношений — всё подвластно. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): успешное завершение финансовых дел и выгодные покупки. Здоровье (Семёрка Жезлов): придётся защищаться от вирусов, укрепите иммунитет.

Телец

Любовь (Иерофант): традиционный ужин или разговор о будущем укрепят ваш союз. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): не цепляйтесь за старые схемы, пробуйте новое. Здоровье (Рыцарь Кубков): отличный день для романтического свидания, почувствуете лёгкость в теле.

Близнецы

Любовь (Восьмёрка Жезлов): быстрые сообщения и внезапные признания вскружат голову. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): придётся жонглировать задачами, но вы справитесь. Здоровье (Колесница): активное движение и спорт пойдут на пользу.

Рак

Любовь (Королева Кубков): проявите глубокую эмоциональную связь и заботу о партнёре. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): небольшие разногласия с коллегами быстро уладятся. Здоровье (Туз Кубков): эмоциональный подъём и хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Сила): ваше терпение и мягкость укротят любой конфликт в паре. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): избегайте сплетен и не принимайте критику близко к сердцу. Здоровье (Солнце): отличный день для прогулок и солнечных ванн.

Дева

Любовь (Отшельник перевёрнутый): пора выходить из тени и открываться партнёру. Профессиональная сфера (Король Жезлов): ваши идеи зажгут команду, берите лидерство. Здоровье (Четвёрка Кубков): возможна лёгкая апатия, найдите повод для радости.

Весы

Любовь (Двойка Кубков): сулит взаимную симпатию и гармоничный день для парочек. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): переезд или командировка пройдут удачно. Здоровье (Звезда): есть запрос на внутренний покой и восстановление сил.

Скорпион

Любовь (Повешенный): взгляните на отношения под другим углом — это даст новое понимание. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): ждите крупный бонус или выгодное предложение. Здоровье (Король Мечей): чёткий ум и ясность мыслей помогут принять верное решение.

Стрелец

Любовь (Колесо Фортуны): готовьтесь к судьбоносной встрече или неожиданному повороту в личном. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): самостоятельность и успех в делах. Здоровье (Рыцарь Жезлов): энергия бьёт ключом — используйте её с умом.

Козерог

Любовь (Императрица): забота и внимание со стороны партнёра согреют душу. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): спокойная работа без суеты и авралов. Здоровье (Луна): прислушайтесь к интуиции, возможна лёгкая тревожность.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): день обещает романтическое послание или приятное знакомство. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): ощутите освобождение от груза обязанностей. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): баланс в питании пойдёт на пользу организму.

Рыбы