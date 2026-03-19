Раки нежность проявят, а Козероги от неё не откажутся: таро-расклад на четверг, 19 марта

Раки нежность проявят, а Козероги от неё не откажутся: таро-расклад на четверг, 19 марта
Раки подарят близким тепло, а Козероги откроются ласке и ответят взаимностью. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 19 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Маг): вы сегодня будете главным режиссёром своих отношений — всё подвластно.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): успешное завершение финансовых дел и выгодные покупки.
  3. Здоровье (Семёрка Жезлов): придётся защищаться от вирусов, укрепите иммунитет.

Телец

  1. Любовь (Иерофант): традиционный ужин или разговор о будущем укрепят ваш союз.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): не цепляйтесь за старые схемы, пробуйте новое.
  3. Здоровье (Рыцарь Кубков): отличный день для романтического свидания, почувствуете лёгкость в теле.

Близнецы

  1. Любовь (Восьмёрка Жезлов): быстрые сообщения и внезапные признания вскружат голову.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): придётся жонглировать задачами, но вы справитесь.
  3. Здоровье (Колесница): активное движение и спорт пойдут на пользу.

Рак

  1. Любовь (Королева Кубков): проявите глубокую эмоциональную связь и заботу о партнёре.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): небольшие разногласия с коллегами быстро уладятся.
  3. Здоровье (Туз Кубков): эмоциональный подъём и хорошее самочувствие.

Лев

  1. Любовь (Сила): ваше терпение и мягкость укротят любой конфликт в паре.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): избегайте сплетен и не принимайте критику близко к сердцу.
  3. Здоровье (Солнце): отличный день для прогулок и солнечных ванн.

Дева

  1. Любовь (Отшельник перевёрнутый): пора выходить из тени и открываться партнёру.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): ваши идеи зажгут команду, берите лидерство.
  3. Здоровье (Четвёрка Кубков): возможна лёгкая апатия, найдите повод для радости.

Весы

  1. Любовь (Двойка Кубков): сулит взаимную симпатию и гармоничный день для парочек.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): переезд или командировка пройдут удачно.
  3. Здоровье (Звезда): есть запрос на внутренний покой и восстановление сил.

Скорпион

  1. Любовь (Повешенный): взгляните на отношения под другим углом — это даст новое понимание.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): ждите крупный бонус или выгодное предложение.
  3. Здоровье (Король Мечей): чёткий ум и ясность мыслей помогут принять верное решение.

Стрелец

  1. Любовь (Колесо Фортуны): готовьтесь к судьбоносной встрече или неожиданному повороту в личном.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): самостоятельность и успех в делах.
  3. Здоровье (Рыцарь Жезлов): энергия бьёт ключом — используйте её с умом.

Козерог

  1. Любовь (Императрица): забота и внимание со стороны партнёра согреют душу.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): спокойная работа без суеты и авралов.
  3. Здоровье (Луна): прислушайтесь к интуиции, возможна лёгкая тревожность.

Водолей

  1. Любовь (Паж Кубков): день обещает романтическое послание или приятное знакомство.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): ощутите освобождение от груза обязанностей.
  3. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): баланс в питании пойдёт на пользу организму.

Рыбы

  1. Любовь (Мир): полная гармония, вы почувствуете единение с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): успех в командной работе и праздничное настроение.
  3. Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): намечается выход из стресса и примирение с собой.
