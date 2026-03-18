Стрельцов ждёт встреча с иностранцем, а Весы сосредоточатся на семейном счастье: таро-расклад на среду, 18 марта

Стрельцов ждёт общение с иностранцем, а Весы сконцентрируются на том, что приносит радость в дом. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 18 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Император): символизирует стабильность и желание взять ситуацию в свои руки.
- Профессиональная сфера (Колесница): обещает быстрое движение к цели и преодоление препятствий.
- Здоровье (Туз Жезлов): мощный прилив энергии и отличный день для начала тренировок.
Телец
- Любовь (Жрица): указывает на интуитивное понимание партнёра и глубокую связь.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): возможны временные финансовые трудности, но они решаемы.
- Здоровье (Королева Жезлов): бодрость и хороший тонус на весь день.
Близнецы
- Любовь (Шут перевёрнутый): советует избегать легкомыслия в отношениях и не давать пустых обещаний.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков): предрекает праздничную атмосферу и успех в командной работе.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): медленное, но верное восстановление сил.
Рак
- Любовь (Колесо Фортуны): неожиданный поворот в личной жизни, который приведёт к счастью.
- Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): пора планировать расширение и смотреть в будущее.
- Здоровье (Семёрка Кубков): не поддавайтесь иллюзиям, проверяйте своё состояние.
Лев
- Любовь (Справедливость): честный разговор расставит все точки над i и укрепит союз.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): будьте внимательны к документам и новым деталям.
- Здоровье (Девятка Пентаклей): отличное самочувствие и удовольствие от ухода за собой.
Дева
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): получится отпустить старые обиды и открыться новым чувствам.
- Профессиональная сфера (Иерофант): поддержка наставника или следование традициям принесут успех.
- Здоровье (Луна): возможна тревожность, займитесь медитацией.
Весы
- Любовь (Десятка Кубков): полная гармония и счастье в семье, время для душевного вечера.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): потребуется чёткость и объективность в решениях.
- Здоровье (Умеренность): соблюдайте водный баланс и не переедайте.
Скорпион
- Любовь (Башня): неожиданное событие разрушит старые стереотипы, но освободит место для нового.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков): творческий подход и вдохновение помогут в делах.
- Здоровье (Тройка Пентаклей): стоит прислушаться к советам врачей.
Стрелец
- Любовь (Мир): путешествие или знакомство с иностранцем принесёт радость.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): финансовая стабильность и грамотное управление ресурсами.
- Здоровье (Шестёрка Жезлов): кто-то восхитится вашей физической формой.
Козерог
- Любовь (Двойка Мечей): неопределённость в отношениях требует паузы для размышлений.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): отличный шанс получить бонус или найти новый источник дохода.
- Здоровье (Солнце): прекрасный день для прогулок и активности.
Водолей
- Любовь (Звезда): надежда на лучшее и лёгкое обновление чувств.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): вы освободитесь от навязанных ограничений.
- Здоровье (Паж Кубков): позитивный настрой улучшит самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Рыцарь Жезлов): впереди страстное свидание или импульсивный поступок ради любимого.
- Профессиональная сфера (Девятка Мечей перевёрнутая): тревоги отступят, вы найдёте решение.
- Здоровье (Король Кубков): эмоциональная стабильность поможет сохранить спокойствие.