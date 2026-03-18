Стрельцов ждёт встреча с иностранцем, а Весы сосредоточатся на семейном счастье: таро-расклад на среду, 18 марта

Стрельцов ждёт общение с иностранцем, а Весы сконцентрируются на том, что приносит радость в дом. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 18 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Император): символизирует стабильность и желание взять ситуацию в свои руки. Профессиональная сфера (Колесница): обещает быстрое движение к цели и преодоление препятствий. Здоровье (Туз Жезлов): мощный прилив энергии и отличный день для начала тренировок.

Телец

Любовь (Жрица): указывает на интуитивное понимание партнёра и глубокую связь. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): возможны временные финансовые трудности, но они решаемы. Здоровье (Королева Жезлов): бодрость и хороший тонус на весь день.

Близнецы

Любовь (Шут перевёрнутый): советует избегать легкомыслия в отношениях и не давать пустых обещаний. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): предрекает праздничную атмосферу и успех в командной работе. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): медленное, но верное восстановление сил.

Рак

Любовь (Колесо Фортуны): неожиданный поворот в личной жизни, который приведёт к счастью. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): пора планировать расширение и смотреть в будущее. Здоровье (Семёрка Кубков): не поддавайтесь иллюзиям, проверяйте своё состояние.

Лев

Любовь (Справедливость): честный разговор расставит все точки над i и укрепит союз. Профессиональная сфера (Паж Мечей): будьте внимательны к документам и новым деталям. Здоровье (Девятка Пентаклей): отличное самочувствие и удовольствие от ухода за собой.

Дева

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): получится отпустить старые обиды и открыться новым чувствам. Профессиональная сфера (Иерофант): поддержка наставника или следование традициям принесут успех. Здоровье (Луна): возможна тревожность, займитесь медитацией.

Весы

Любовь (Десятка Кубков): полная гармония и счастье в семье, время для душевного вечера. Профессиональная сфера (Королева Мечей): потребуется чёткость и объективность в решениях. Здоровье (Умеренность): соблюдайте водный баланс и не переедайте.

Скорпион

Любовь (Башня): неожиданное событие разрушит старые стереотипы, но освободит место для нового. Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков): творческий подход и вдохновение помогут в делах. Здоровье (Тройка Пентаклей): стоит прислушаться к советам врачей.

Стрелец

Любовь (Мир): путешествие или знакомство с иностранцем принесёт радость. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): финансовая стабильность и грамотное управление ресурсами. Здоровье (Шестёрка Жезлов): кто-то восхитится вашей физической формой.

Козерог

Любовь (Двойка Мечей): неопределённость в отношениях требует паузы для размышлений. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): отличный шанс получить бонус или найти новый источник дохода. Здоровье (Солнце): прекрасный день для прогулок и активности.

Водолей

Любовь (Звезда): надежда на лучшее и лёгкое обновление чувств. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): вы освободитесь от навязанных ограничений. Здоровье (Паж Кубков): позитивный настрой улучшит самочувствие.

Рыбы