Близнецы поведут за собой единомышленников, Рыбы насладятся спокойствием: таро-расклад на вторник, 17 марта

Близнецы найдут силы для командной работы, а Рыбам стоит отдохнуть от изнуряющих тренировок. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 17 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Жезлов): символизирует страстный порыв и желание удивить партнёра. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешное сотрудничество и признание ваших талантов. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быстрый прилив энергии и хорошую реакцию.

Телец

Любовь (Королева Кубков): говорит о глубокой эмоциональной связи и взаимопонимании. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): указывает на справедливое вознаграждение или помощь от коллег. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие и жизнерадостность.

Близнецы

Любовь (Двойка Кубков): символизирует взаимную симпатию и романтическое свидание. Профессиональная сфера (Король Жезлов): вы будете лидером, способным зажечь команду идеями. Здоровье (Умеренность): советует соблюдать баланс в нагрузках и питании.

Рак

Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает уютный праздник или семейные посиделки. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает новое обучение или выгодное предложение. Здоровье (Луна): возможна повышенная чувствительность, прислушайтесь к интуиции.

Лев

Любовь (Король Кубков): партнёр проявит чуткость и мудрость в отношениях. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): придётся отстаивать свои идеи перед коллегами. Здоровье (Сила): вы полны энергии и способны справиться с любым недугом.

Дева

Любовь (Отшельник): возможно, захочется побыть наедине, чтобы разобраться в чувствах. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): пора устроить передышку и восстановить силы. Здоровье (Звезда): внутренняя гармония поможет сохранить спокойствие.

Весы

Любовь (Влюблённые): перед вами встанет выбор, но сердце подскажет верный путь. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): крупный финансовый успех или выгодный контракт. Здоровье (Двойка Пентаклей): научитесь справляться со стрессом, чередуя дела.

Скорпион

Любовь (Смерть перевёрнутая): старые обиды уйдут, и отношения обновятся. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): возможна высокая нагрузка, но вы справитесь. Здоровье (Маг): вы способны контролировать самочувствие силой мысли.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое приключение или красивое ухаживание. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): самостоятельность и успех в работе. Здоровье (Тройка Кубков): праздничное настроение и лёгкость.

Козерог

Любовь (Императрица): забота и внимание со стороны партнёра согреют душу. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): монотонная работа без авралов. Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): удастся избежать конфликта и стресса.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): приятное знакомство или романтическое послание. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): действуйте решительно, но избегайте резкости. Здоровье (Шестёрка Мечей): поездка на природу или смена обстановки пойдёт на пользу.

Рыбы