Близнецы поведут за собой единомышленников, Рыбы насладятся спокойствием: таро-расклад на вторник, 17 марта
Иллюстрация: архив «Клопс»

Близнецы найдут силы для командной работы, а Рыбам стоит отдохнуть от изнуряющих тренировок. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 17 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Рыцарь Жезлов): символизирует страстный порыв и желание удивить партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешное сотрудничество и признание ваших талантов.
  3. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быстрый прилив энергии и хорошую реакцию.

Телец

  1. Любовь (Королева Кубков): говорит о глубокой эмоциональной связи и взаимопонимании.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): указывает на справедливое вознаграждение или помощь от коллег.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие и жизнерадостность.

Близнецы

  1. Любовь (Двойка Кубков): символизирует взаимную симпатию и романтическое свидание.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): вы будете лидером, способным зажечь команду идеями.
  3. Здоровье (Умеренность): советует соблюдать баланс в нагрузках и питании.

Рак

  1. Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает уютный праздник или семейные посиделки.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает новое обучение или выгодное предложение.
  3. Здоровье (Луна): возможна повышенная чувствительность, прислушайтесь к интуиции.

Лев

  1. Любовь (Король Кубков): партнёр проявит чуткость и мудрость в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): придётся отстаивать свои идеи перед коллегами.
  3. Здоровье (Сила): вы полны энергии и способны справиться с любым недугом.

Дева

  1. Любовь (Отшельник): возможно, захочется побыть наедине, чтобы разобраться в чувствах.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): пора устроить передышку и восстановить силы.
  3. Здоровье (Звезда): внутренняя гармония поможет сохранить спокойствие.

Весы

  1. Любовь (Влюблённые): перед вами встанет выбор, но сердце подскажет верный путь.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): крупный финансовый успех или выгодный контракт.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): научитесь справляться со стрессом, чередуя дела.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть перевёрнутая): старые обиды уйдут, и отношения обновятся.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): возможна высокая нагрузка, но вы справитесь.
  3. Здоровье (Маг): вы способны контролировать самочувствие силой мысли.

Стрелец

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое приключение или красивое ухаживание.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): самостоятельность и успех в работе.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): праздничное настроение и лёгкость.

Козерог

  1. Любовь (Императрица): забота и внимание со стороны партнёра согреют душу.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): монотонная работа без авралов.
  3. Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): удастся избежать конфликта и стресса.

Водолей

  1. Любовь (Паж Кубков): приятное знакомство или романтическое послание.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): действуйте решительно, но избегайте резкости.
  3. Здоровье (Шестёрка Мечей): поездка на природу или смена обстановки пойдёт на пользу.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Пентаклей): гармония и уют в отношениях, забота о доме.
  2. Профессиональная сфера (Король Мечей): чёткое планирование и интеллектуальный успех.
  3. Здоровье (Туз Жезлов перевёрнутый): возможен упадок энергии, не стоит начинать интенсивные тренировки, лучше отдохнуть.
