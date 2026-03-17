Близнецы поведут за собой единомышленников, Рыбы насладятся спокойствием: таро-расклад на вторник, 17 марта

Близнецы найдут силы для командной работы, а Рыбам стоит отдохнуть от изнуряющих тренировок. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 17 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Жезлов): символизирует страстный порыв и желание удивить партнёра.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешное сотрудничество и признание ваших талантов.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быстрый прилив энергии и хорошую реакцию.
Телец
- Любовь (Королева Кубков): говорит о глубокой эмоциональной связи и взаимопонимании.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): указывает на справедливое вознаграждение или помощь от коллег.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие и жизнерадостность.
Близнецы
- Любовь (Двойка Кубков): символизирует взаимную симпатию и романтическое свидание.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): вы будете лидером, способным зажечь команду идеями.
- Здоровье (Умеренность): советует соблюдать баланс в нагрузках и питании.
Рак
- Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает уютный праздник или семейные посиделки.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает новое обучение или выгодное предложение.
- Здоровье (Луна): возможна повышенная чувствительность, прислушайтесь к интуиции.
Лев
- Любовь (Король Кубков): партнёр проявит чуткость и мудрость в отношениях.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): придётся отстаивать свои идеи перед коллегами.
- Здоровье (Сила): вы полны энергии и способны справиться с любым недугом.
Дева
- Любовь (Отшельник): возможно, захочется побыть наедине, чтобы разобраться в чувствах.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): пора устроить передышку и восстановить силы.
- Здоровье (Звезда): внутренняя гармония поможет сохранить спокойствие.
Весы
- Любовь (Влюблённые): перед вами встанет выбор, но сердце подскажет верный путь.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): крупный финансовый успех или выгодный контракт.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): научитесь справляться со стрессом, чередуя дела.
Скорпион
- Любовь (Смерть перевёрнутая): старые обиды уйдут, и отношения обновятся.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): возможна высокая нагрузка, но вы справитесь.
- Здоровье (Маг): вы способны контролировать самочувствие силой мысли.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое приключение или красивое ухаживание.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): самостоятельность и успех в работе.
- Здоровье (Тройка Кубков): праздничное настроение и лёгкость.
Козерог
- Любовь (Императрица): забота и внимание со стороны партнёра согреют душу.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): монотонная работа без авралов.
- Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): удастся избежать конфликта и стресса.
Водолей
- Любовь (Паж Кубков): приятное знакомство или романтическое послание.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): действуйте решительно, но избегайте резкости.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): поездка на природу или смена обстановки пойдёт на пользу.
Рыбы
- Любовь (Королева Пентаклей): гармония и уют в отношениях, забота о доме.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): чёткое планирование и интеллектуальный успех.
- Здоровье (Туз Жезлов перевёрнутый): возможен упадок энергии, не стоит начинать интенсивные тренировки, лучше отдохнуть.