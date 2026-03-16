Рак обретёт внутреннюю тишину, Рыбы приручат свои желания: гороскоп на рабочую неделю с 16 по 20 марта

Сейчас пора вроде бы будничная, но именно она определяет глобальные процессы. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 16 по 20 марта.

Овен

Серьёзные решения подкрадываются незаметно — их не объявляют заранее, они просто стучатся в дверь в самый обычный вторник. Внутренний голос, который обычно теряется в хоре чужих мнений, на этой неделе зазвучит на удивление отчётливо. Останется только расслышать его сквозь привычный шум и не побояться сказать «да» или «нет» в нужный момент.

Телец

На горизонте появится человек, рядом с которым даже шторм кажется лёгкой рябью. Не обязательно искать в нём героя — просто его присутствие будет действовать как якорь в любой суете. И когда жизнь снова попытается проверить на прочность, окажется, что с ним и вправду море по колено, а все страхи уменьшаются до размеров мелких луж.

Близнецы

Есть вещи, которые мы откладываем под предлогом важных дел, хотя на самом деле они и есть то самое важное. На этой неделе можно позволить себе отпустить поводья и вспомнить, от чего в детстве захватывало дух. Старое хобби, заброшенное за ненадобностью, вдруг задышит свежестью и напомнит: удовольствие не требует оправданий.

Рак

Подозрительность частенько маскируется под заботу о себе, хотя на деле — просто усталость, надевшая пальто бдительности. Взгляните на ситуации, которые кажутся сомнительными: возможно, там нет ни обмана, ни угрозы, только ваше измотанное воображение. Доверие к миру начинается с маленького шага — разрешить себе не искать подвох там, где его нет.

Лев

Мы редко заглядываем дальше завтрашнего дня, увязая в текучке, а между тем лето уже планирует свой маршрут. На этой неделе стоит выделить час на то, чтобы помечтать о мае, июне, а заодно прикинуть, куда вообще движется этот корабль под названием «жизнь». Стратегическое планирование — не такое уж скучное занятие, если планировать и графики, и счастье.

Дева

Есть разговорчивые люди, которые умеют незаметно перевести беседу с погоды на личности, и ты вдруг ловишь себя на том, что рассказываешь лишнее. На этой неделе стоит держать язык за зубами особенно тщательно: информация, пущенная по таким каналам, имеет свойство возвращаться бумерангом. И хорошо, если им просто почешут за ухом, а не метнут в лоб.