Рак обретёт внутреннюю тишину, Рыбы приручат свои желания: гороскоп на рабочую неделю с 16 по 20 марта

Сейчас пора вроде бы будничная, но именно она определяет глобальные процессы. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 16 по 20 марта.
Овен
Серьёзные решения подкрадываются незаметно — их не объявляют заранее, они просто стучатся в дверь в самый обычный вторник. Внутренний голос, который обычно теряется в хоре чужих мнений, на этой неделе зазвучит на удивление отчётливо. Останется только расслышать его сквозь привычный шум и не побояться сказать «да» или «нет» в нужный момент.
Телец
На горизонте появится человек, рядом с которым даже шторм кажется лёгкой рябью. Не обязательно искать в нём героя — просто его присутствие будет действовать как якорь в любой суете. И когда жизнь снова попытается проверить на прочность, окажется, что с ним и вправду море по колено, а все страхи уменьшаются до размеров мелких луж.
Близнецы
Есть вещи, которые мы откладываем под предлогом важных дел, хотя на самом деле они и есть то самое важное. На этой неделе можно позволить себе отпустить поводья и вспомнить, от чего в детстве захватывало дух. Старое хобби, заброшенное за ненадобностью, вдруг задышит свежестью и напомнит: удовольствие не требует оправданий.
Рак
Подозрительность частенько маскируется под заботу о себе, хотя на деле — просто усталость, надевшая пальто бдительности. Взгляните на ситуации, которые кажутся сомнительными: возможно, там нет ни обмана, ни угрозы, только ваше измотанное воображение. Доверие к миру начинается с маленького шага — разрешить себе не искать подвох там, где его нет.
Лев
Мы редко заглядываем дальше завтрашнего дня, увязая в текучке, а между тем лето уже планирует свой маршрут. На этой неделе стоит выделить час на то, чтобы помечтать о мае, июне, а заодно прикинуть, куда вообще движется этот корабль под названием «жизнь». Стратегическое планирование — не такое уж скучное занятие, если планировать и графики, и счастье.
Дева
Есть разговорчивые люди, которые умеют незаметно перевести беседу с погоды на личности, и ты вдруг ловишь себя на том, что рассказываешь лишнее. На этой неделе стоит держать язык за зубами особенно тщательно: информация, пущенная по таким каналам, имеет свойство возвращаться бумерангом. И хорошо, если им просто почешут за ухом, а не метнут в лоб.
Весы
Финансы — материя тонкая: пока не заглянешь в кошелёк с калькулятором, кажется, что всё в порядке. Но на этой неделе отчётность может преподнести сюрприз в виде небольшой, но неприятной дыры, куда утекают деньги. Лучше обнаружить её самому сейчас, чем потом удивляться, почему подушка безопасности стала плоской.
Скорпион
Вдруг захочется учиться не от нужды, а потому что внутри загорелся любопытный огонёк. Мозг, оказывается, ещё умеет переваривать новости и жаждать настоящих знаний. Курсы, лекции, книги — всё, что кормит этот голод, пойдёт впрок, даже если пока непонятно, зачем это вообще нужно.
Стрелец
Бытовые сложности коварны: они не бьют наотмашь — методично дёргают за все рукава сразу. Придётся разрываться между стиральной машиной, внезапными звонками и вечно падающими мелочами. В этом хаосе главное — не забывать дышать ровно и помнить, что это только неделя, а не вся жизнь.
Козерог
Если потянет на природу, не сопротивляйтесь. Весна уже вовсю машет зелёными ветками. Но прежде чем нырять в траву, вспомните, что у неё есть мелкие и настырные жители, которые только и ждут тёплой кровушки. Клещи, например, уже проснулись и полны энтузиазма.
Водолей
Вы вдруг поймаете себя на ощущении, что слишком много торчите на виду, что взгляды направлены в вашу сторону. Возможно, это просто игра уставшего самолюбия, а возможно — правда, и вы стали тем самым магнитом для внимания. В любом случае, пара часов на анализ своих действий не помешает: вдруг обнаружите, что бессознательно раздаёте себя направо и налево.
Рыбы
Реклама умеет забираться в душу без спроса, особенно когда у неё приятный голос и обещания, от которых теплеет внутри. На этой неделе высока вероятность купиться на красивую упаковку и выложить круглую сумму за то, что на деле окажется мыльным пузырём. Кошелёк будет благодарен, если вы разрешите себе подумать хотя бы до завтра.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.