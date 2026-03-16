Самое время навострить слух: Тамара Глоба дала совет знаку, который ждёт череда важных событий

В марте рождённых под знаком Девы ждёт насыщенный и важный период, когда стоит особенно внимательно отнестись к себе и людям рядом. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

В первую очередь стоит обратить внимание на здоровье и эмоциональное состояние. В отношениях с близкими тоже важный период: семья и родные люди выходят на первый план. В течение месяца возможны приятные события, связанные с друзьями. Астролог советует не замыкаться в себе, не отказываться от помощи и не пытаться всё делать в одиночку.

Особенно внимательными стоит быть к тем, кто дорог. В марте Девам советуют чаще прислушиваться к мнению окружающих — в этот период подсказки со стороны могут оказаться очень своевременными и помочь не наломать дров.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.