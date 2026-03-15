Тамара Глоба рассказала, чьи действия в марте будут иметь серьёзные последствия

Представители зодиакального знака Близнецы в первой половине марта могут столкнуться с ситуацией, когда любые поспешные решения и конфликты способны заметно повлиять на жизнь. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

В начале месяца Близнецам придётся уделить много времени дому и бытовым вопросам. Стоит обратить внимание на здоровье родителей, заняться ремонтом и делами, связанными с руководством.

В этот же период, по словам Тамары Глобы, Близнецам не стоит вступать в открытые конфликты. Напряжённые ситуации могут обернуться потерями в карьере. Астролог добавила, что в начале марта возможны перемены в круге общения, однако позже этот период компенсируется новыми дружескими связями.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.