Овнов ждёт внезапная встреча, а Скорпионам предстоит прислушаться к внутреннему голосу: гороскоп на выходные

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

Выходные могут принести неожиданную встречу или разговор, который многое расставит по местам. Постарайтесь не спешить с выводами — иногда полезно просто выслушать. Отличное время для активного отдыха, прогулок и небольших спонтанных поездок.

Телец

Звёзды советуют посвятить время себе и своему комфорту. Возможно, захочется навести уют дома, приготовить что-нибудь вкусное или устроить спокойный вечер с близкими. В финансовых вопросах лучше не торопиться с крупными покупками.

Близнецы

Выходные обещают быть насыщенными общением. Вас могут пригласить на встречу, вечеринку или неожиданную прогулку. Есть шанс услышать новость, которая поднимет настроение и подарит новые идеи.

Рак

Эти дни подходят для восстановления сил и эмоционального равновесия. Хорошо заняться чем-то спокойным: фильмами, книгами или любимым хобби. Ближе к воскресенью возможен приятный разговор с человеком, которого вы давно не слышали.

Лев

Львам захочется внимания и ярких эмоций — и Вселенная готова их подарить. Вы можете оказаться в центре компании или получить комплимент, который запомнится надолго. Главное — не забывайте делиться хорошим настроением с окружающими.

Дева

Выходные лучше провести без лишней суеты. Наведение порядка — в доме или в мыслях — принесёт чувство облегчения. Возможен разговор с близким человеком, который поможет по-новому взглянуть на одну из старых ситуаций.