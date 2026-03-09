Девы поставят точку в делах прошлого, Водолеи — приблизят грядущее: гороскоп на короткую рабочую неделю с 10 по 13 марта

Первые мартовские дни всегда пахнут обещаниями, вопрос лишь в том, чьи именно вы собираетесь выполнять. Что говорят звёзды о карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на короткую рабочую неделю с 10 по 13 марта.
Овен
Финансовый поток на этой неделе обещает быть ровным и предсказуемым, без подводных камней и внезапных провалов. Можно позволить себе принять этот дар без привычной оглядки, если внутри есть тихая уверенность в собственных ориентирах. Иногда деньги приходят просто потому, что пришло их время.
Телец
Внутренний поиск, затянувшийся на недели, начинает напоминать бег на месте — есть усталость, но не продвижение. Самое время остановиться не потому, что ответы нашлись, а потому что организм просит передышки от бесконечных копаний. Истина проступает яснее, когда мы перестаём её выцарапывать.
Близнецы
Весна вступила в свои права, и вместе с ней просыпается древняя жажда обновления. Хочется сменить гардероб, переставить мебель, а может, и пересмотреть круг общения — всё это нормально. Социальные инстинкты редко ошибаются: если кто-то перестал согревать, возможно, природа просто расчищает пространство для новых всходов.
Рак
Конкуренты хороши тем, что не дают засохнуть. На этой неделе кто-то бросит перчатку, и только в момент, когда придётся её поднимать, вы поймёте, насколько сильными стали за время тишины. Окажется, что долгое молчание было не слабостью — накоплением энергии для этого самого удара.
Лев
Одна из ночей запомнится сном, в котором всё сбылось — без помех, без «но», просто идеальный слепок желаний. Утром останется странный осадок: то ли это была насмешка подсознания, то ли черновик, с которым можно работать... А что, если сны приходят не просто так, а чтобы мы не забывали, ради чего просыпаемся?
Дева
Рука потянется выкинуть старую вещь, но застынет на полпути. Не спешите. Иногда барахло — это просто вещи, которые ждут своего часа, чтобы из бесполезного превратиться в нужное. Как старые знакомые, которые молчат годами, а потом звонят именно тогда, когда их голос необходим. Память тоже имеет свои капризы.
Весы
Апатия — это не лень, а способ организма сказать, что батарейка села. На этой неделе воздух, движение, случайные люди и спонтанные свидания будут работать лучше, чем любые уговоры себя самого. Выходя из дома, не стройте планов — пусть день сам решает, чем вас удивить.
Скорпион
У поклонников есть одна странная особенность: они умеют ждать. Тот, кто долго смотрел со стороны, наконец решится на шаг. Хорошо это или плохо — покажет только время, но эмоции сейчас лучше держать на коротком поводке. Порой расстояние между «нравится» и «жалеть» — всего лишь один необдуманный шаг.
Стрелец
День сурка — это скука или подсказка? Ситуация, в которой вы окажетесь, покажется до мурашек знакомой, будто прожитой сто раз. И только потом станет ясно, что все повторения были репетицией перед главным выходом. В этот раз сценарий немного изменён, и вы единственный, кто замечает разницу.
Козерог
Звёзды не любят, когда их игнорируют. На этой неделе они советуют сбавить скорость, особенно там, где дорога переходит в риск. Речь не о беде, просто иногда осторожность — это банальное уважение к собственной единственности. Мир никуда не денется, а вот вы можете не успеть заметить что-то важное в этой гонке.
Водолей
Мечты потому так и называются, что требуют веры и денег. На этой неделе придётся решить: или продолжать гипнотизировать горизонт, или раскошелиться на дорогу. Инвестиции в будущее всегда пахнут неопределённостью, но без них будущее так и останется чужим. Страх потерять и страх никогда не узнать — весы, которые качнутся в самый неожиданный момент.
Рыбы
Есть люди, которые путают доброту с мягким креслом. На этой неделе кто-то особенно удобно устроится на вашем плече и начнёт покачивать ногами. Щедрость хороша до тех пор, пока не перестаёт замечать, что спина уже давно не гнётся. Самый добрый поступок по отношению к себе — это твёрдое «нет», сказанное с улыбкой.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.