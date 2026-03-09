Девы поставят точку в делах прошлого, Водолеи — приблизят грядущее: гороскоп на короткую рабочую неделю с 10 по 13 марта

Первые мартовские дни всегда пахнут обещаниями, вопрос лишь в том, чьи именно вы собираетесь выполнять. Что говорят звёзды о карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на короткую рабочую неделю с 10 по 13 марта.

Овен

Финансовый поток на этой неделе обещает быть ровным и предсказуемым, без подводных камней и внезапных провалов. Можно позволить себе принять этот дар без привычной оглядки, если внутри есть тихая уверенность в собственных ориентирах. Иногда деньги приходят просто потому, что пришло их время.

Телец

Внутренний поиск, затянувшийся на недели, начинает напоминать бег на месте — есть усталость, но не продвижение. Самое время остановиться не потому, что ответы нашлись, а потому что организм просит передышки от бесконечных копаний. Истина проступает яснее, когда мы перестаём её выцарапывать.

Близнецы

Весна вступила в свои права, и вместе с ней просыпается древняя жажда обновления. Хочется сменить гардероб, переставить мебель, а может, и пересмотреть круг общения — всё это нормально. Социальные инстинкты редко ошибаются: если кто-то перестал согревать, возможно, природа просто расчищает пространство для новых всходов.

Рак

Конкуренты хороши тем, что не дают засохнуть. На этой неделе кто-то бросит перчатку, и только в момент, когда придётся её поднимать, вы поймёте, насколько сильными стали за время тишины. Окажется, что долгое молчание было не слабостью — накоплением энергии для этого самого удара.

Лев

Одна из ночей запомнится сном, в котором всё сбылось — без помех, без «но», просто идеальный слепок желаний. Утром останется странный осадок: то ли это была насмешка подсознания, то ли черновик, с которым можно работать... А что, если сны приходят не просто так, а чтобы мы не забывали, ради чего просыпаемся?

Дева

Рука потянется выкинуть старую вещь, но застынет на полпути. Не спешите. Иногда барахло — это просто вещи, которые ждут своего часа, чтобы из бесполезного превратиться в нужное. Как старые знакомые, которые молчат годами, а потом звонят именно тогда, когда их голос необходим. Память тоже имеет свои капризы.