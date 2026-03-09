Автор:
Весы погрузятся в отношения, Рыбы выдохнут после неудач: таро-расклад на понедельник, 9 марта

  1. Зодиак
Автор:
Весы найдут время для себя и любимого человека, а Рыбы оставят позади период неудач. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 9 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Влюблённые): вам придётся сделать выбор, от которого зависит гармония в паре.
  2. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): отличный момент для старта нового проекта или воплощения смелой идеи.
  3. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): обратите внимание на режим питания, возможен упадок сил.

Телец

  1. Любовь (Император): отношения требуют стабильности и чётких договорённостей, проявите надёжность.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): вас ждёт публичное признание заслуг или победа в рабочих делах.
  3. Здоровье (Паж Мечей): следите за свежим воздухом в помещении, возможны лёгкие недомогания.

Близнецы

  1. Любовь (Шут): лёгкость и флирт — ваше всё, но партнёру может не хватать серьёзности.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): успешное завершение финансовых дел и удачные покупки.
  3. Здоровье (Семёрка Кубков): избегайте иллюзий насчёт своего самочувствия, проверьте симптомы.

Рак

  1. Любовь (Колесница): держите эмоции под контролем, чтобы избежать конфликтов в дороге или в быту.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): работа в команде принесёт радость и отличный результат.
  3. Здоровье (Королева Жезлов): бодрость и высокая работоспособность сохранятся до вечера.

Лев

  1. Любовь (Туз Мечей): ясность и честность — вот рецепт идеального разговора с любимым человеком.
  2. Профессиональная сфера (Отшельник): лучше поработать в тишине и без лишнего шума, чем лезть в споры.
  3. Здоровье (Двойка Кубков): отличный день для романтического свидания, которое поднимет тонус.

Дева

  1. Любовь (Звезда): надежда на лучшее и лёгкая грусть — то, что будет сопровождать вас сегодня.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): вы сами себе ставите рамки, попробуйте мыслить шире.
  3. Здоровье (Король Пентаклей): иммунитет в порядке, организм полон ресурсов.

Весы

  1. Любовь (Мир): гармония и полное взаимопонимание с партнёром. Отличный день для пары.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): действуйте быстро и решительно, чтобы успеть всё задуманное.
  3. Здоровье (Четвёрка Кубков): возможна апатия, найдите источник вдохновения, чтобы взбодриться.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть): не бойтесь перемен — старые обиды уйдут, освобождая место для нового витка чувств.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): придётся лавировать между задачами, но вы справитесь.
  3. Здоровье (Солнце): солнечный свет и прогулка подарят заряд отличного настроения.

Стрелец

  1. Любовь (Умеренность): ищите золотую середину в общении, чтобы избежать резких перепадов настроения.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): удача на вашей стороне, возможен выигрыш или удачное стечение обстоятельств.
  3. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): размеренные физические нагрузки пойдут на пользу.

Козерог

  1. Любовь (Луна): тайны и недомолвки могут привести к тревоге. Лучше всё обсудить открыто.
  2. Профессиональная сфера (Иерофант): поддержка старших коллег или наставника окажется очень ценной.
  3. Здоровье (Девятка Мечей): постарайтесь избегать накручивания себя перед сном.

Водолей

  1. Любовь (Маг): вы сегодня способны очаровать кого угодно, используйте это для укрепления отношений.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): удастся избежать конфликтов и лишней конкуренции на работе.
  3. Здоровье (Императрица): обратите внимание на женское здоровье и красоту, устройте день заботы о себе.

Рыбы

  1. Любовь (Повешенный): придётся посмотреть на ситуацию с другой стороны, чтобы понять партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Справедливость): подписание бумаг и юридические вопросы решатся в вашу пользу.
  3. Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): временные трудности со здоровьем останутся позади, силы восстановятся.
25 585
Хобби гороскоп таро