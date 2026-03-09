Весы погрузятся в отношения, Рыбы выдохнут после неудач: таро-расклад на понедельник, 9 марта

Весы найдут время для себя и любимого человека, а Рыбы оставят позади период неудач. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 9 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Влюблённые): вам придётся сделать выбор, от которого зависит гармония в паре.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): отличный момент для старта нового проекта или воплощения смелой идеи.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): обратите внимание на режим питания, возможен упадок сил.
Телец
- Любовь (Император): отношения требуют стабильности и чётких договорённостей, проявите надёжность.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): вас ждёт публичное признание заслуг или победа в рабочих делах.
- Здоровье (Паж Мечей): следите за свежим воздухом в помещении, возможны лёгкие недомогания.
Близнецы
- Любовь (Шут): лёгкость и флирт — ваше всё, но партнёру может не хватать серьёзности.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): успешное завершение финансовых дел и удачные покупки.
- Здоровье (Семёрка Кубков): избегайте иллюзий насчёт своего самочувствия, проверьте симптомы.
Рак
- Любовь (Колесница): держите эмоции под контролем, чтобы избежать конфликтов в дороге или в быту.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков): работа в команде принесёт радость и отличный результат.
- Здоровье (Королева Жезлов): бодрость и высокая работоспособность сохранятся до вечера.
Лев
- Любовь (Туз Мечей): ясность и честность — вот рецепт идеального разговора с любимым человеком.
- Профессиональная сфера (Отшельник): лучше поработать в тишине и без лишнего шума, чем лезть в споры.
- Здоровье (Двойка Кубков): отличный день для романтического свидания, которое поднимет тонус.
Дева
- Любовь (Звезда): надежда на лучшее и лёгкая грусть — то, что будет сопровождать вас сегодня.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): вы сами себе ставите рамки, попробуйте мыслить шире.
- Здоровье (Король Пентаклей): иммунитет в порядке, организм полон ресурсов.
Весы
- Любовь (Мир): гармония и полное взаимопонимание с партнёром. Отличный день для пары.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): действуйте быстро и решительно, чтобы успеть всё задуманное.
- Здоровье (Четвёрка Кубков): возможна апатия, найдите источник вдохновения, чтобы взбодриться.
Скорпион
- Любовь (Смерть): не бойтесь перемен — старые обиды уйдут, освобождая место для нового витка чувств.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): придётся лавировать между задачами, но вы справитесь.
- Здоровье (Солнце): солнечный свет и прогулка подарят заряд отличного настроения.
Стрелец
- Любовь (Умеренность): ищите золотую середину в общении, чтобы избежать резких перепадов настроения.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): удача на вашей стороне, возможен выигрыш или удачное стечение обстоятельств.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): размеренные физические нагрузки пойдут на пользу.
Козерог
- Любовь (Луна): тайны и недомолвки могут привести к тревоге. Лучше всё обсудить открыто.
- Профессиональная сфера (Иерофант): поддержка старших коллег или наставника окажется очень ценной.
- Здоровье (Девятка Мечей): постарайтесь избегать накручивания себя перед сном.
Водолей
- Любовь (Маг): вы сегодня способны очаровать кого угодно, используйте это для укрепления отношений.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): удастся избежать конфликтов и лишней конкуренции на работе.
- Здоровье (Императрица): обратите внимание на женское здоровье и красоту, устройте день заботы о себе.
Рыбы
- Любовь (Повешенный): придётся посмотреть на ситуацию с другой стороны, чтобы понять партнёра.
- Профессиональная сфера (Справедливость): подписание бумаг и юридические вопросы решатся в вашу пользу.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): временные трудности со здоровьем останутся позади, силы восстановятся.