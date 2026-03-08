Тамара Глоба назвала знак, который в марте будто ведут небеса

В марте у Козерогов на первый план выйдут семья, близкое окружение, учёба и повседневные контакты. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Для рождённых под этим знаком важными окажутся вопросы, связанные с родственниками, знакомыми, коллегами и людьми, с которыми приходится регулярно пересекаться. Заметную роль в этот период сыграет семья, при этом удачно будут складываться и отношения на работе.

Март, как считает астролог, подойдёт для обучения, преподавания и запуска новых проектов, которые потребуют активного продвижения. Месяц также обещает быть насыщенным на поездки. В первую неделю Козерогам советуют быть особенно осторожными в дороге и по возможности помочь близким — такой запрос может поступить.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.