Не убивай пауков и не надевай старые вещи: приметы на 8 марта

В народном календаре 8 марта — это Поликарпов день. Другое название дня — Кислые девки, поскольку одинокие девушки оставались одни до самого лета. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 8 марта:
- грустить — в печали пройдёт весь год;
- убираться в доме — это приведёт к ссорам и скандалам;
- надевать старые и грязные вещи — от вас уйдёт достаток и удача в деньгах;
- пересчитывать деньги после захода солнца — они уйдут от вас надолго;
- заключать брак — он скоро распадётся;
- убивать пауков, а паутину лучше не убирать до самой Пасхи, иначе жди беды.
Народные приметы на 8 марта:
- синицы поют — к теплу;
- дятел стучит — к поздней весне;
- перелётные птицы уже прилетели — весна будет ранняя, а год — богатым на урожай;
- грачи вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет холодным и дождливым;
- красный закат — к сильному ветру;
- туман — лето будет дождливым;
- сороки прячутся в лесу — к теплу;
- сороки спрятались под крышу — к вьюге.