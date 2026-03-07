Не убивай пауков и не надевай старые вещи: приметы на 8 марта

В народном календаре 8 марта — это Поликарпов день. Другое название дня — Кислые девки, поскольку одинокие девушки оставались одни до самого лета. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 8 марта:

  1. грустить — в печали пройдёт весь год;
  2. убираться в доме — это приведёт к ссорам и скандалам;
  3. надевать старые и грязные вещи — от вас уйдёт достаток и удача в деньгах;
  4. пересчитывать деньги после захода солнца — они уйдут от вас надолго;
  5. заключать брак — он скоро распадётся;
  6. убивать пауков, а паутину лучше не убирать до самой Пасхи, иначе жди беды.

Народные приметы на 8 марта:

  1. синицы поют — к теплу;
  2. дятел стучит — к поздней весне;
  3. перелётные птицы уже прилетели — весна будет ранняя, а год — богатым на урожай;
  4. грачи вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет холодным и дождливым;
  5. красный закат — к сильному ветру;
  6. туман — лето будет дождливым;
  7. сороки прячутся в лесу — к теплу;
  8. сороки спрятались под крышу — к вьюге.
