Овнов ждёт неожиданное признание в чувствах, а Скорпионы будут очаровывать: таро-расклад на субботу, 7 марта - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Овнов ждёт неожиданное признание в чувствах, а Скорпионы будут очаровывать: таро-расклад на субботу, 7 марта
10:01

Овнов ждёт неожиданное признание в чувствах, а Скорпионы будут очаровывать: таро-расклад на субботу, 7 марта

Овнов ждёт неожиданное признание в чувствах, а Скорпионы будут очаровывать: таро-расклад на субботу, 7 марта - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Овнов потрясёт неожиданное признание в чувствах и приглашение на свидание, а Скорпионы будут приковывать к себе внимание. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 7 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Шут): обещает спонтанное свидание или неожиданное признание, которое застанет врасплох.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): указывает на желание бросить всё и уйти в закат.
  3. Здоровье (Дьявол): говорит о соблазне нарушить диету.

Телец

  1. Любовь (Верховная Жрица): символизирует тайные знаки и намёки. Сегодня вам стоит читать между строк.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятную новость, которая на деле окажется не такой страшной.
  3. Здоровье (Колесница перевёрнутая): обещает день, когда лучше не садиться за руль, если хотите сохранить нервы.

Близнецы

  1. Любовь (Рыцарь Жезлов): говорит о партнёре, который сегодня будет активнее обычного. Вам будет сложно за ним поспевать.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): указывает на сожаление о сорванном дедлайне, хотя всё ещё можно будет исправить.
  3. Здоровье (Солнце перевёрнутая): символизирует лёгкую усталость, которая пройдёт после обеда.

Рак

  1. Любовь (Правосудие): предрекает разговор по душам, где всплывут все старые долги и обещания.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): обещает выбор между двумя одинаково заманчивыми предложениями.
  3. Здоровье (Луна): говорит о том, что организм сегодня будет капризничать. 

Лев

  1. Любовь (Башня): символизирует мелкую ссору, которая неожиданно сблизит сильнее прежнего.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на сплетни за спиной, но они быстро забудутся.
  3. Здоровье (Иерофант): предрекает день, когда бабушкины советы окажутся полезнее рекомендаций из интернета.

Дева

  1. Любовь (Колесо Фортуны): обещает встречу с тем, кого не видели сто лет — и это будет судьбоносно.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о желании скрыть свои идеи от коллег.
  3. Здоровье (Звезда перевёрнутая): символизирует лёгкую хандру.

Весы

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): указывает на день, когда вы забудете о важной дате, но партнёр простит вам эту рассеянность.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): предрекает перевод стрелок на другую тему, чтобы избежать конфликта.
  3. Здоровье (Смерть): отличное самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Маг): говорит о вашей способности очаровать кого угодно одним взглядом.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): символизирует внутреннюю панику и страх не успеть закончить рабочие дела.
  3. Здоровье (Туз Жезлов): хорошее самочувствие.

Стрелец

  1. Любовь (Умеренность): обещает спокойный, размеренный день без скандалов и бурных выяснений отношений.
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает разговор с начальником, который будет суров, но справедлив.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о лёгком перенапряжении.

Козерог

  1. Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): символизирует лёгкое недопонимание, которое вскоре разрешится.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): указывает на медленный, но уверенный прогресс в делах.
  3. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быструю помощь в лечении там, где не ждали.

Водолей

  1. Любовь (Тройка Жезлов): говорит об обсуждении планов на совместное будущее.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает день, когда нужно просто подождать результатов.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Рыбы

  1. Любовь (Король Кубков перевёрнутая): указывает на партнёра в плохом настроении. Не принимайте его резкие слова на свой счёт.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает приятные новости о деньгах или премии.
  3. Здоровье (Повешенный): говорит о необходимости посмотреть на своё самочувствие под другим углом.
