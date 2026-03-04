Не смотри ночью на небо и ничего не обещай: приметы на 5 марта

В народном календаре 5 марта — это день Катыша. Он прозван так в честь катания на санках. Предки успевали порезвиться, пока на улицах ещё есть снег. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 5 марта:

  1. смотреть ночью на небо — предки верили, что если увидеть падающую звезду, то кто-то из близких умрёт;
  2. приниматься за новые дела — любое начинание окажется большим разочарованием;
  3. клясться и что-то обещать — их не получится выполнить, на пути возникнут серьёзные трудности;
  4. носить и надевать старую обувь — можно стать бедняком до конца жизни.

Народные приметы на 5 марта:

  1. птицы купаются в снегу — к скорому теплу;
  2. сухо — к большому урожаю летом;
  3. гром и южный ветер — к тёплой весне;
  4. гром и ветер с севера — холода задержатся;
  5. переменчивость ветра — оттепель быстро пройдёт;
  6. тёплая погода — к неурожаю;
  7. дождь — к плохому урожаю;
  8. снег с дождём — к потеплению.
