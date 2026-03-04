Тамара Глоба рассказала, кому в начале марта следует быть внимательнее к отношениям

В начале весны представителям знака Овен стоит уделить больше внимания здоровью и отношениям с близкими. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Март принесёт перемены, связанные с работой и профессиональной сферой. Овнам придётся активно взаимодействовать с коллективом, пересматривать рабочие отношения. Руководители могут решить расстаться с кем-то из команды, тогда как у сотрудников не исключены споры по деловым вопросам.

Период может оказаться продуктивным и творческим: многие представители знака начнут готовиться к новому этапу в работе и делах. Однако в начале марта астролог советует уделить внимание самочувствию и отношениям с людьми, которые действительно важны.

В марте изменения могут коснуться и личной жизни. В конце первой недели и в начале второй Овнам стоит проявить больше терпения и внимания к близким: из-за завышенных ожиданий есть риск отдалиться. Астролог рекомендует быть настойчивым, но тактичным в отношениях, которые хочется сохранить.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.