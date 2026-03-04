Тельцы ощутят безвыходность, а Водолеи — лёгкость: таро-расклад на среду, 4 марта
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Тельцы ощутят тупик в работе, а Водолеи вступят в лёгкие отношения без обязательств. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 4 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Император): обещает уверенность и стабильность в отношениях, вы берёте инициативу в свои руки.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): указывает на стремительные действия, командировки и новые проекты.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

  1. Любовь (Королева Пентаклей): символизирует уют, заботу о партнёре и гармонию в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает ощущение тупика и страха перед принятием важного решения.
  3. Здоровье (Туз Жезлов): обещает прилив жизненных сил и энергии.

Близнецы

  1. Любовь (Влюблённые): говорит о важном выборе, который повлияет на ваше будущее в паре.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на медленный, но верный прогресс в делах.
  3. Здоровье (Четвёрка Жезлов): символизирует обретение психологической гармонии.

Рак

  1. Любовь (Десятка Кубков): предрекает полную гармонию, семейное счастье и взаимопонимание.
  2. Профессиональная сфера (Король Мечей): обещает чёткость, дисциплину и жёсткие решения на работе.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о выходе из тревоги и прояснении скрытых симптомов.

Лев

  1. Любовь (Тройка Кубков): символизирует весёлое времяпрепровождение с партнёром и друзьями.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на чувство финансовой нестабильности.
  3. Здоровье (Колесница): предрекает неожиданные травмы или ухудшение самочувствия.

Дева

  1. Любовь (Паж Кубков): обещает лёгкий флирт, романтические намёки и приятное общение.
  2. Профессиональная сфера (Правосудие): говорит о справедливой оценке вашего труда.
  3. Здоровье (Маг): символизирует необходимость заботиться о близком в сложный для него период жизни.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на красивые ухаживания и свидания.
  2. Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): предрекает освобождение от зависимости или токсичного начальника.
  3. Здоровье (Пятёрка Мечей): обещает риск нервных срывов, избегайте конфликтов.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть перевёрнутая): говорит о нежелании что-то менять в паре и страхе перед переменами.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): символизирует уверенность и инициативность в делах.
  3. Здоровье (Звезда): указывает на лёгкое восстановление и оптимизм.

Стрелец

  1. Любовь (Шестёрка Жезлов): обещает победу на любовном фронте и признание ваших достоинств второй половинкой.
  2. Профессиональная сфера (Отшельник): предрекает необходимость уединения для анализа рабочих задач.
  3. Здоровье (Двойка Кубков): говорит о сочетании гармонии и баланса в организме.

Козерог

  1. Любовь (Иерофант): символизирует стабильность и официальное оформление отношений.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на новые перспективы и выгодные предложения.
  3. Здоровье (Восьмёрка Кубков): обещает желание сменить обстановку, что благотворно повлияет на самочувствие.

Водолей

  1. Любовь (Шут): говорит о лёгкости, спонтанных свиданиях и отсутствии обязательств.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает непомерную нагрузку и усталость.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): обещает глубокую эмпатию, заботу и понимание в паре.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на лидерство и уверенные действия, которые принесут успех.
  3. Здоровье (Тройка Пентаклей): хорошее самочувствие.
