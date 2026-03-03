Весы проявят агрессию, а Козерогов окружат заботой: таро-расклад на вторник, 3 марта

Весы проявят агрессию и ранят этим партнёра, а Козероги испытают счастье в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 3 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Туз Мечей): обещает ясность и откровенный разговор, который расставит всё по местам.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные финансовые трудности или чувство неуверенности.
- Здоровье (Колесница): говорит о высокой энергии, но предупреждает о риске травм и аварий.
Телец
- Любовь (Четвёрка Пентаклей): символизирует желание контролировать партнёра и держать всё в своих руках.
- Профессиональная сфера (Королева Кубков): предрекает интуитивное понимание рабочих процессов и помощь коллегам.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Восьмёрка Кубков): говорит о желании уйти от рутины и поиске новых эмоций.
- Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): указывает на планирование и поиск новых путей развития.
- Здоровье (Иерофант): символизирует необходимость строго следовать рекомендациям врача.
Рак
- Любовь (Король Кубков перевёрнутая): предрекает эмоциональную нестабильность и раздражение на партнёра.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): обещает справедливое вознаграждение или помощь от руководства.
- Здоровье (Луна): говорит о скрытых недомоганиях. Прислушайтесь к интуиции.
Лев
- Любовь (Двойка Кубков): символизирует взаимность, гармонию и приятное общение с партнёром.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на конкуренцию и споры с коллегами.
- Здоровье (Звезда): предрекает восстановление и оптимистичный настрой.
Дева
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): обещает выход из изоляции и желание быть рядом с партнёром.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): говорит о разочаровании в работе или конфликте с начальством.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Весы
- Любовь (Рыцарь Мечей перевёрнутая): указывает на агрессию и резкие слова, которых лучше избегать.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает усердную работу над деталями и терпение.
- Здоровье (Маг): обещает полный контроль над организмом.
Скорпион
- Любовь (Справедливость): говорит о том, что вы вскоре пожнёте посеянное в паре.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): символизирует новые перспективы и выгодные предложения.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): указывает на заболевания гормональной системы.
Стрелец
- Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в личной жизни и судьбоносные встречи.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает самодостаточность и успех благодаря своим усилиям.
- Здоровье (Тройка Кубков): говорит об очень жёстком отношении к себе.
Козерог
- Любовь (Императрица): символизирует заботу, тепло и процветание в отношениях.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает на иллюзии и завышенные ожидания от деятельности.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): хорошее самочувствие.
Водолей
- Любовь (Паж Кубков): говорит о лёгком флирте, романтических намёках и приятном общении.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей перевёрнутая): предрекает выход из застоя и начало активной работы.
- Здоровье (Девятка Жезлов): символизирует накопленную усталость.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): обещает глубокую эмпатию, заботу и понимание в паре.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на лидерство и уверенные действия, которые принесут успех.
- Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать баланс в питании и отдыхе.