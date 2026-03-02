Весы столкнутся с обманом, а Раки выйдут из апатии: таро-расклад на понедельник, 2 марта

Весы столкнутся с обманом и нечестностью второй половинки, а Раки выйдут из застоя и начнут замечать знаки внимания от противоположного пола. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 2 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Император): обещает уверенность и стабильность в отношениях, вы берёте инициативу в свои руки. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): указывает на новый интересный проект или идею, которая зажжёт вас. Здоровье (Шестёрка Мечей): говорит о постепенном улучшении самочувствия, если вы болели.

Телец

Любовь (Королева Пентаклей): символизирует уют, заботу о партнёре и домашнюю атмосферу. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает освобождение от ограничений и страхов в работе. Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.

Близнецы

Любовь (Влюблённые перевёрнутая): говорит о сложном выборе и нерешительности в отношениях. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): указывает на стремительные действия, командировки или аврал. Здоровье (Четвёрка Жезлов): символизирует стабильность в самочувствии.

Рак

Любовь (Четвёрка Кубков перевёрнутая): предрекает выход из апатии и готовность замечать знаки внимания. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): обещает окончание тяжёлого рабочего периода. Здоровье (Колесница): говорит о высокой энергии, но предупреждает о риске травм.

Лев

Любовь (Король Кубков): символизирует зрелые, спокойные отношения, где правят чувства и мудрость. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на медленный, но верный прогресс в делах. Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): предрекает исцеление от душевных ран и обид.

Дева

Любовь (Паж Мечей): советует быть осторожными со словами, сегодня вы можете легко ранить ими партнёра. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит о конфликте с коллегами, где победитель будет не прав. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Весы

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на обман, пустые обещания или неискренность партнёра. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешную командную работу и признание заслуг. Здоровье (Иерофант): обещает необходимость следовать советам врача.

Скорпион

Любовь (Смерть): говорит о неизбежных переменах: старые отношения уходят, освобождая место новым. Профессиональная сфера (Королева Мечей): символизирует холодный расчёт и чёткое планирование. Здоровье (Двойка Кубков): указывает на гармонию и баланс в организме.

Стрелец

Любовь (Шестёрка Жезлов): обещает победу на любовном фронте и признание ваших достоинств партнёром. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает спокойный день и возможность отдохнуть. Здоровье (Маг): говорит о полном контроле над своим организмом.

Козерог

Любовь (Отшельник): символизирует потребность в паузе и одиночестве, чтобы понять свои желания. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): указывает на многозадачность и умение жонглировать проектами. Здоровье (Туз Пентаклей): хорошее самочувствие.

Водолей

Любовь (Звезда): говорит о надежде, светлых чувствах и вдохновении в отношениях. Профессиональная сфера (Повешенный): предрекает временный застой, который нужен для переосмысления целей. Здоровье (Восьмёрка Кубков): символизирует желание сменить обстановку, уйти от привычного и подзарядиться психологически.

Рыбы