Весы столкнутся с обманом, а Раки выйдут из апатии: таро-расклад на понедельник, 2 марта

Весы столкнутся с обманом и нечестностью второй половинки, а Раки выйдут из застоя и начнут замечать знаки внимания от противоположного пола. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 2 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Император): обещает уверенность и стабильность в отношениях, вы берёте инициативу в свои руки.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): указывает на новый интересный проект или идею, которая зажжёт вас.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): говорит о постепенном улучшении самочувствия, если вы болели.
Телец
- Любовь (Королева Пентаклей): символизирует уют, заботу о партнёре и домашнюю атмосферу.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает освобождение от ограничений и страхов в работе.
- Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Влюблённые перевёрнутая): говорит о сложном выборе и нерешительности в отношениях.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): указывает на стремительные действия, командировки или аврал.
- Здоровье (Четвёрка Жезлов): символизирует стабильность в самочувствии.
Рак
- Любовь (Четвёрка Кубков перевёрнутая): предрекает выход из апатии и готовность замечать знаки внимания.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): обещает окончание тяжёлого рабочего периода.
- Здоровье (Колесница): говорит о высокой энергии, но предупреждает о риске травм.
Лев
- Любовь (Король Кубков): символизирует зрелые, спокойные отношения, где правят чувства и мудрость.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на медленный, но верный прогресс в делах.
- Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): предрекает исцеление от душевных ран и обид.
Дева
- Любовь (Паж Мечей): советует быть осторожными со словами, сегодня вы можете легко ранить ими партнёра.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит о конфликте с коллегами, где победитель будет не прав.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Весы
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на обман, пустые обещания или неискренность партнёра.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешную командную работу и признание заслуг.
- Здоровье (Иерофант): обещает необходимость следовать советам врача.
Скорпион
- Любовь (Смерть): говорит о неизбежных переменах: старые отношения уходят, освобождая место новым.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): символизирует холодный расчёт и чёткое планирование.
- Здоровье (Двойка Кубков): указывает на гармонию и баланс в организме.
Стрелец
- Любовь (Шестёрка Жезлов): обещает победу на любовном фронте и признание ваших достоинств партнёром.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает спокойный день и возможность отдохнуть.
- Здоровье (Маг): говорит о полном контроле над своим организмом.
Козерог
- Любовь (Отшельник): символизирует потребность в паузе и одиночестве, чтобы понять свои желания.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): указывает на многозадачность и умение жонглировать проектами.
- Здоровье (Туз Пентаклей): хорошее самочувствие.
Водолей
- Любовь (Звезда): говорит о надежде, светлых чувствах и вдохновении в отношениях.
- Профессиональная сфера (Повешенный): предрекает временный застой, который нужен для переосмысления целей.
- Здоровье (Восьмёрка Кубков): символизирует желание сменить обстановку, уйти от привычного и подзарядиться психологически.
Рыбы
- Любовь (Луна перевёрнутая): указывает на прояснение скрытых мотивов партнёра и выход из недопонимания.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает лидерство и уверенные действия, которые принесут успех.
- Здоровье (Тройка Пентаклей): говорит о том, что сейчас для вас будет лучшее время, чтобы заняться спортом.