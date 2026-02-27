15:49

Отложи переезд и не приглашай гостей в неприбранный дом: приметы на 28 февраля

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 28 февраля — день Онисима-зимоборца. После этого дня зима начинает постепенно уходить. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 28 февраля:

  1. говорить о деньгах и давать кому-либо в долг — удача уйдёт от вас надолго;
  2. ронять ножи — скоро в семье произойдёт крупная ссора;
  3. рассказывать о своих сновидениях — в этот день все сны вещие;
  4. отказывать в приёме пришедшим к вам в гости — накликаете беду на себя;
  5. употреблять алкоголь — нарушителям грозят неприятности и беды;
  6. охотиться и убивать животных — Онисим серьёзно накажет вас за это;
  7. приглашать людей в неприбранный дом — удача и благополучие отвернутся от вас;
  8. отправляться в дальнюю дорогу и переезжать — с вами произойдут неожиданные неприятности.

Народные приметы на 28 февраля:

  1. длинные и толстые сосульки — весна будет затяжной;
  2. сильный восточный ветер — к песчаным бурям летом;
  3. алый закат — к сильной метели;
  4. много воды — будет много сена;
  5. яркая полная луна — холода задержатся;
  6. мало снега — к неурожаю.
1 099
Хобби приметы