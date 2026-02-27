Отложи переезд и не приглашай гостей в неприбранный дом: приметы на 28 февраля

В народном календаре 28 февраля — день Онисима-зимоборца. После этого дня зима начинает постепенно уходить. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 28 февраля:
- говорить о деньгах и давать кому-либо в долг — удача уйдёт от вас надолго;
- ронять ножи — скоро в семье произойдёт крупная ссора;
- рассказывать о своих сновидениях — в этот день все сны вещие;
- отказывать в приёме пришедшим к вам в гости — накликаете беду на себя;
- употреблять алкоголь — нарушителям грозят неприятности и беды;
- охотиться и убивать животных — Онисим серьёзно накажет вас за это;
- приглашать людей в неприбранный дом — удача и благополучие отвернутся от вас;
- отправляться в дальнюю дорогу и переезжать — с вами произойдут неожиданные неприятности.
Народные приметы на 28 февраля:
- длинные и толстые сосульки — весна будет затяжной;
- сильный восточный ветер — к песчаным бурям летом;
- алый закат — к сильной метели;
- много воды — будет много сена;
- яркая полная луна — холода задержатся;
- мало снега — к неурожаю.