Март перевернёт всё: Тамара Глоба рассказала, кому звёзды готовят кадровые чистки и новые возможности

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Овнам март 2026 года принесёт серьёзные перемены, прежде всего в профессиональной сфере. По словам Тамары Глобы, значительная часть месяца будет связана с рабочими вопросами и отношениями в коллективе.

Возможны кадровые изменения: руководителям придётся расстаться с кем-то из сотрудников, а тем, кто работает по найму, — столкнуться с напряжением и спорами по деловым вопросам. При этом Овны могут взять на себя заметную роль в профессиональной среде и повлиять на дальнейшее развитие проектов.

Период подходит для творческих инициатив и подготовки к новому жизненному этапу. Уже во второй половине месяца возможны новые деловые предложения и расширение обязанностей.

В то же время астролог советует в конце февраля и в начале марта уделить внимание здоровью и отношениям с близкими. Этот период может принести перемены в личной жизни. В конце первой и в начале второй недели марта особенно важно проявить терпение и внимание к тем, кто дорог. Излишняя требовательность способна привести к охлаждению или даже одиночеству.

В целом март станет для Овнов временем повышенного внимания со стороны окружающих: люди будут замечать их вкусы, желания и эмоциональное состояние. Это этап подготовки к новым задачам и возможностям.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.