Скорпионов ждут перемены в личной жизни, а Стрельцов — исполнение желаний: таро-расклад на пятницу, 27 февраля

Скорпионов ждёт неожиданный поворот в личной жизни и судьбоносная встреча, а у Стрельцов исполнятся желания в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 27 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Туз Жезлов): обещает искру, страсть и новые романтические перспективы. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на возможные финансовые трудности или чувство неуверенности в завтрашнем дне. Здоровье (Колесница): говорит о высокой энергии, но предупреждает о риске травм.

Телец

Любовь (Королева Пентаклей): символизирует уют, заботу и гармонию в отношениях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает ощущение тупика или страха перед принятием решения. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Близнецы

Любовь (Влюблённые): говорит о важном выборе, который повлияет на ваше будущее в паре. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои интересы перед коллегами. Здоровье (Туз Мечей): символизирует ясность ума, но риск сильных головных болей.

Рак

Любовь (Четвёрка Кубков): предрекает апатию и нежелание замечать знаки внимания от партнёра. Профессиональная сфера (Императрица): обещает успех в творческих проектах и финансовую стабильность. Здоровье (Пятерка Жезлов): говорит о нервном напряжении и внутренней суете.

Лев

Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует баланс «брать и отдавать» в отношениях. Профессиональная сфера (Правосудие): указывает на справедливую оценку вашего труда или решение юридических вопросов. Здоровье (Башня): предрекает внезапное ухудшение самочувствия.

Дева

Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое свидание или красивое признание в чувствах. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о самодостаточности и успехе, достигнутом благодаря своим усилиям. Здоровье (Луна): символизирует скрытые недомогания, прислушайтесь к интуиции.

Весы

Любовь (Иерофант перевёрнутая): указывает на нежелание следовать традициям или давление со стороны родственников. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает расширение горизонтов и первые результаты в проектах. Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о медленном, но стабильном восстановлении.

Скорпион

Любовь (Колесо Фортуны): обещает судьбоносную встречу или неожиданный поворот в личной жизни. Профессиональная сфера (Король Мечей): символизирует чёткость, дисциплину и жёсткие решения. Здоровье (Четвёрка Жезлов): хорошее самочувствие.

Стрелец

Любовь (Девятка Кубков): предрекает исполнение желаний и эмоциональное удовлетворение. Профессиональная сфера (Отшельник): говорит о необходимости уединения для анализа рабочих задач. Здоровье (Тройка Кубков): символизирует хорошее настроение и лёгкость в теле.

Козерог

Любовь (Император): обещает уверенность, стабильность и чёткие границы в отношениях. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): указывает на прочный фундамент, поддержку коллег и хорошую прибыль. Здоровье (Рыцарь Жезлов): предрекает гиперактивность, которую важно направить в мирное русло.

Водолей

Любовь (Звезда перевёрнутая): говорит о временной потере надежды или разочаровании в партнёре. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): символизирует нежелание делать выбор и закрытость от новых идей. Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.

Рыбы