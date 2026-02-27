Скорпионов ждут перемены в личной жизни, а Стрельцов — исполнение желаний: таро-расклад на пятницу, 27 февраля
Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»

Скорпионов ждёт неожиданный поворот в личной жизни и судьбоносная встреча, а у Стрельцов исполнятся желания в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 27 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Туз Жезлов): обещает искру, страсть и новые романтические перспективы.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на возможные финансовые трудности или чувство неуверенности в завтрашнем дне.
  3. Здоровье (Колесница): говорит о высокой энергии, но предупреждает о риске травм.

Телец

  1. Любовь (Королева Пентаклей): символизирует уют, заботу и гармонию в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает ощущение тупика или страха перед принятием решения.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Влюблённые): говорит о важном выборе, который повлияет на ваше будущее в паре.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои интересы перед коллегами.
  3. Здоровье (Туз Мечей): символизирует ясность ума, но риск сильных головных болей.

Рак

  1. Любовь (Четвёрка Кубков): предрекает апатию и нежелание замечать знаки внимания от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Императрица): обещает успех в творческих проектах и финансовую стабильность.
  3. Здоровье (Пятерка Жезлов): говорит о нервном напряжении и внутренней суете.

Лев

  1. Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует баланс «брать и отдавать» в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Правосудие): указывает на справедливую оценку вашего труда или решение юридических вопросов.
  3. Здоровье (Башня): предрекает внезапное ухудшение самочувствия.

Дева

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое свидание или красивое признание в чувствах.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о самодостаточности и успехе, достигнутом благодаря своим усилиям.
  3. Здоровье (Луна): символизирует скрытые недомогания, прислушайтесь к интуиции.

Весы

  1. Любовь (Иерофант перевёрнутая): указывает на нежелание следовать традициям или давление со стороны родственников.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает расширение горизонтов и первые результаты в проектах.
  3. Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о медленном, но стабильном восстановлении.

Скорпион

  1. Любовь (Колесо Фортуны): обещает судьбоносную встречу или неожиданный поворот в личной жизни.
  2. Профессиональная сфера (Король Мечей): символизирует чёткость, дисциплину и жёсткие решения.
  3. Здоровье (Четвёрка Жезлов): хорошее самочувствие.

Стрелец

  1. Любовь (Девятка Кубков): предрекает исполнение желаний и эмоциональное удовлетворение.
  2. Профессиональная сфера (Отшельник): говорит о необходимости уединения для анализа рабочих задач.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): символизирует хорошее настроение и лёгкость в теле.

Козерог

  1. Любовь (Император): обещает уверенность, стабильность и чёткие границы в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): указывает на прочный фундамент, поддержку коллег и хорошую прибыль.
  3. Здоровье (Рыцарь Жезлов): предрекает гиперактивность, которую важно направить в мирное русло.

Водолей

  1. Любовь (Звезда перевёрнутая): говорит о временной потере надежды или разочаровании в партнёре.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): символизирует нежелание делать выбор и закрытость от новых идей.
  3. Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): предрекает глубокую эмпатию, заботу и понимание в паре.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на ваше лидерство и уверенные действия, которые принесут успех.
  3. Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать баланс и не переедать.
