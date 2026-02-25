Отложи рукоделие и не отказывай в помощи: приметы на 26 февраля

В народном календаре 26 февраля — это Мартинианов день. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 26 февраля:
- заниматься рукоделием — вы заработаете себе глазную болезнь, а зрение сильно упадёт;
- стричься, завивать и выпрямлять волосы, красить их — они начнут выпадать;
- отказывать в помощи нуждающимся — скоро вы можете оказаться на их месте;
- проходить мимо нищих, не подав им милостыню — у вас начнутся проблемы с деньгами;
- совершать крупные покупки — вещи быстро придут в негодность;
- бездельничать — иначе жди серьёзной и большой беды;
- ссориться, ругаться и конфликтовать — негатив вернётся к вам очень скоро.
Народные приметы на 26 февраля:
- тает снег — к тёплой весне;
- плохая погода — весна будет долгой и холодной;
- птицы громко поют — к ранней весне;
- круг вокруг солнца — к снегу;
- вокруг луны красные кольца — к морозу;
- пасмурно — к теплу.
- кот чихает — к холодам.