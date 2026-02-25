Отложи рукоделие и не отказывай в помощи: приметы на 26 февраля

В народном календаре 26 февраля — это Мартинианов день. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 26 февраля:

  1. заниматься рукоделием — вы заработаете себе глазную болезнь, а зрение сильно упадёт;
  2. стричься, завивать и выпрямлять волосы, красить их — они начнут выпадать;
  3. отказывать в помощи нуждающимся — скоро вы можете оказаться на их месте;
  4. проходить мимо нищих, не подав им милостыню — у вас начнутся проблемы с деньгами;
  5. совершать крупные покупки — вещи быстро придут в негодность;
  6. бездельничать — иначе жди серьёзной и большой беды;
  7. ссориться, ругаться и конфликтовать — негатив вернётся к вам очень скоро.

Народные приметы на 26 февраля:

  1. тает снег — к тёплой весне;
  2. плохая погода — весна будет долгой и холодной;
  3. птицы громко поют — к ранней весне;
  4. круг вокруг солнца — к снегу;
  5. вокруг луны красные кольца — к морозу;
  6. пасмурно — к теплу.
  7. кот чихает — к холодам.
