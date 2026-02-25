Овны почувствуют желание действовать, а Тельцы захотят прислушаться к интуиции: таро-расклад на вторник, 24 февраля

Овны почувствуют желание действовать, а Тельцы захотят прислушаться к интуиции. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 24 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Колесница

День движения и прорыва. Если давно откладывала важный шаг — сегодня стоит действовать. Контроль в твоих руках, но важно не переехать чужие чувства на полном ходу.

Телец

Императрица

Среда про заботу, комфорт и ресурсы. Хороший день для финансовых решений и всего, что связано с красотой и телом. Прислушайся к интуиции — она мягкая, но точная.

Близнецы

Маг

Коммуникации — твоя суперсила сегодня. Удачный день для переговоров, подачи идей, презентаций. Главное — не распыляйся. Сконцентрируйся на одном ключевом намерении.

Рак

Луна

Эмоциональный фон нестабилен. Возможны сомнения или скрытая информация. Не принимай серьёзных решений на пике тревоги. Лучше наблюдать, чем действовать.

Лев

Солнце

Один из самых сильных дней недели для тебя. Успех, признание, ясность. Хорошо заявлять о себе и завершать проекты. Люди видят твой свет.

Дева

Отшельник

Среда просит замедления. Полезно побыть в одиночестве и навести порядок — в мыслях или делах. Внутренний ответ важнее внешнего шума.

Весы

Справедливость

Вопрос баланса выйдет на первый план. Возможно, придётся принять честное, но непростое решение. Карта советует быть объективной и к себе тоже.

Скорпион

Смерть

Трансформация. Что-то завершается, чтобы освободить место новому. Не бойся отпускать — процесс уже начался, сопротивление только усложнит его.

Стрелец

Колесо Фортуны

Неожиданный поворот. Возможна случайная встреча или новость, меняющая планы. Гибкость — твой главный инструмент сегодня.

Козерог

Император

День структуры и ответственности. Твоя сила — в дисциплине. Хорошо решать рабочие вопросы и выстраивать долгосрочные планы.

Водолей

Звезда

Надежда и вдохновение. Даже если сейчас что-то кажется сложным, направление верное. Хороший день для творческих идей и планов на будущее.

Рыбы

Верховная Жрица

Интуиция будет говорить громче логики. Возможны знаки или внезапные осознания. Не делись всем, что узнаешь — часть информации предназначена только тебе.