Не оставляй кусок хлеба на столе и берегись похорон: приметы на 25 февраля

25 февраля в народном календаре вспоминают святого, чья судьба стала примером смирения и служения людям. По преданиям, Алексий жил среди людей, скрывая свою праведность и помогая ближним, а о его духовном подвиге узнали лишь после смерти. Рассказываем о запретах и приметах, связанных с этой датой.

Что нельзя делать 25 февраля:

  1. доедать чужой хлеб — можно повторить чью-то судьбу;
  2. оставлять кусок хлеба на столе — к бедности;
  3. отказывать в помощи нуждающимся — угощение привлечёт в дом благополучие;
  4. начинать новые дела — они могут завершиться неудачей;
  5. надевать старые вещи — к возможным проблемам;
  6. отправляться в дальнюю дорогу — к неприятностям в пути;
  7. делать подарки — это сулит беду;
  8. переходить дорогу похоронной процессии — к болезням и серьёзным испытаниям;
  9. считать деньги на ночь, отдавать долги и смотреться в зеркало — к неприятностям.

Народные приметы на 25 февраля:

  1. холодно — к тёплому марту и ранней весне;
  2. воробьи чирикают — к потеплению;
  3. звёзды отливают красным — к вьюге;
  4. иней — днём пойдёт снег;
  5. обильный пушистый иней — к ясной погоде;
  6. туман — к дождливому лету;
  7. холодный и сухой день — август будет жарким.
