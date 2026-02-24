Не оставляй кусок хлеба на столе и берегись похорон: приметы на 25 февраля

25 февраля в народном календаре вспоминают святого, чья судьба стала примером смирения и служения людям. По преданиям, Алексий жил среди людей, скрывая свою праведность и помогая ближним, а о его духовном подвиге узнали лишь после смерти. Рассказываем о запретах и приметах, связанных с этой датой.
Что нельзя делать 25 февраля:
- доедать чужой хлеб — можно повторить чью-то судьбу;
- оставлять кусок хлеба на столе — к бедности;
- отказывать в помощи нуждающимся — угощение привлечёт в дом благополучие;
- начинать новые дела — они могут завершиться неудачей;
- надевать старые вещи — к возможным проблемам;
- отправляться в дальнюю дорогу — к неприятностям в пути;
- делать подарки — это сулит беду;
- переходить дорогу похоронной процессии — к болезням и серьёзным испытаниям;
- считать деньги на ночь, отдавать долги и смотреться в зеркало — к неприятностям.
Народные приметы на 25 февраля:
- холодно — к тёплому марту и ранней весне;
- воробьи чирикают — к потеплению;
- звёзды отливают красным — к вьюге;
- иней — днём пойдёт снег;
- обильный пушистый иней — к ясной погоде;
- туман — к дождливому лету;
- холодный и сухой день — август будет жарким.